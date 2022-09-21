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他問究竟要不要加購買「AppleCare+」？果粉分析：奶油手請一定買

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

﻿image source：pexels

文／陳盈蓉

近日iPhone 14全系列開賣，不少果粉除了在網路預訂外，也會直衝直營門市或通訊行搶購，買氣相當熱烈，對此，在PTT iOS版上就有果粉分享他被業務推銷加購AppleCare+之事，由於保費算下來並不便宜，讓他很猶豫是否要加購，引起熱烈討論。

要加購保AppleCare+嗎？果粉：奶油手請一定保

原PO提到業務一直推薦他保AppleCare+，表示手機用久了一定會出事，這樣保了會很划算，但他看一下保費，兩年快要7千元，比他機車保費還貴，且 AppleCare+還有一些自付額，只是業務一直強力推薦，想問問有沒有保過的鄉民，可以分析一下好處？

對此，鄉民紛紛表示：「有錢就保，沒錢裝殼裝保護貼」、「手錶耳機一定要買，其他看個人」、「耳機肯定保，手機我覺得沒必要」、「看你要不要裸機」、「看你平常是不是奶油手，意外頻繁發生，環境因素再決定要不要保」、「Mac和Airpods個人建議買，剩下就是有錢再買就好」、「我謹慎就不覺得需要，但我朋友散仙就很後悔沒保」。

要加購保AppleCare+嗎？果粉：奶油手請一定保

﻿image source：PTT

什麼是AppleCare+？

雖然說多數Apple硬體產品，都有附一年有限保固和長達90天的免額外付費技術支援服務，但這項基本保固只限「非人為損壞」，所以說若是因人為因素而損壞產品，從Apple 官網上所列的台灣維修價目表來看，那些維修費用算下來可說是非常驚人。

什麼是AppleCare+？

﻿image source：Apple - 官方網站

因此，Apple官方推出AppleCare服務，不過從2019年後，AppeCare就已更名為AppleCare+，專案服務內容也有所調整，像是保固不限人為或意外，且每次損壞只須負擔一些自負額就能維修，另外，從2022年7月起，AppleCare+提供的維修服務，不再限制次數，CP值大幅提升。

進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2021/09/20 - 2022/09/19 ）進一步觀察「AppleCare+」近一年內網路好感度，好感度比值為5.52，顯示AppleCare+服務在大眾網友中，仍呈現正面評價。

「AppleCare+」近一年內網路好感度，好感度比值為5.52

猶豫期只有60天　符合教育價資格還能打折

想加購AppleCare+，購買日期必須在產品購入後60天內購買，果粉可以選擇直營店、授權經銷商請店員加保，或致電0800-095-988請客服加保，另外若是符合教育價資格的果粉，購買AppleCare+還能打折，民眾都可根據自身需求，去決定是否要不要加保。

猶豫期只有60天　符合教育價資格還能打折

﻿image source：Apple - 官方網站

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年09月20日至2022年09月19日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『AppleCare+』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

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