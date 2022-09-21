OPPO也有平板了！10.36吋OPPO Pad Air螢幕解析度達2K、支援手寫筆

OPPO 9月20日宣佈在台推出新款入門機種Reno 8Z，同時也宣佈引進首款在台上市的OPPO平板OPPO Pad Air。

Reno 8Z不久前才在泰國市場推出，本身實際是以上半年推出的Reno 7Z重新打造外觀，分別提供黑色與金色款式，硬體上均採用Qualcomm Snapdragon 695處理器，配置6.4吋、Full HD+解析度，並且支援60Hz畫面更新率的AMOLED顯示螢幕，支援螢幕下指紋識別，記憶體同樣配置8GB，而儲存容量則是128GB，電池容量則是4500mAh，一樣支援33W SUPERVOOC有線快充。

而相機一樣分別搭載開孔式設計、支援HDR人像拍攝的1600萬畫素視訊鏡頭，搭配可透過演算法組成1億畫素影像的6400萬畫素廣角鏡頭，以及包含200萬畫素景深鏡頭，並且對應自然美顏與散景模擬效果的「光斑人像拍照」拍攝效果，另外也搭載一組可對應4公分近拍的200萬畫素微距鏡頭。

至於作業系統則採用ColorOS 12.1，同樣以Android 12為基礎打造，與Reno 7Z最大差異則是在背蓋採用類似Reno 8系列機種的設計。

OPPO Pad Air則是OPPO旗下第二款平板裝置，卻是第一款在台推出的平板產品，本身採用Qualcomm Snapdragon 680處理器，搭載支援18W有線快充的7100mAh電池容量，配置4組0.8cc容積揚聲器，並且支援Dolby Atmos全景聲，螢幕則採10.36吋、對應2000 x 1200解析度與60Hz畫面更新率的LCD面板規格。

機身則僅在台提供星辰銀單一配色，搭載4GB記憶體與64GB儲存容量，機身背蓋更採雙色設計，上方更導入落日沙丘紋理，藉此對應不同視覺感受，螢幕解析度則對應2K規格，並且支援手寫筆操作，同時OPPO也推出新款鍵盤保護蓋配件。

而在ColorsOS for Pad操作介面部分，OPPO Pad Air分別支援四指浮動視窗、雙指分割畫面，以及平行視窗並列等功能，此次更加入文件檔案拖曳、錄音轉文字、共享剪貼板功能。

OPPO Reno 8Z與OPPO Pad Air都將於9月24日正式在台上市，開賣通路包含OPPO全台體驗店、OPPO網路商店、官方指定網路購物平台，前者建議售價為新台幣12900元，上市首兩日9月24日與9月25日在體驗店、OPPO網路商店購機並於指定頁面登錄加碼送KINYO多功能變速調理棒四件組，在10月31日前於指定通路購買即加贈奇美不鏽鋼烤麵包機，登錄再享12個月螢幕意外保障和6個月延長保固，後者建議售價則是新台幣8990元，在9月24日至10月31日購買即加贈專屬磁吸保護殼。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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