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vivo推旗艦手機vivo V25 5G系列 V25 Pro 5G採雙曲面螢幕、120Hz更新率

聯合新聞網／ 楊又肇

vivo 9月20日宣佈在台推出全方位人像旗艦手機vivo V25 5G系列。

其中， vivo V25 5G採用天璣900處理器，配置2.5D經典平直中框設計，採用Fluorite AG螢石玻璃磨砂工藝設計，同時延續搭載光致變色背蓋設計，可隨光照強弱呈現不同色彩變化。而vivo V25 Pro 5G則採用天璣1300處理器，搭載6.56吋、120Hz畫面更新率及300Hz觸控採樣率的雙曲面螢幕，機身背面同樣採用光致變色背蓋設計。

電池方面，V25 5G搭配4500mAh電池容量，並且支援44W有線閃充，30分鐘即可充電超過61%，而V25 Pro 5G則配置4830mAh電池容量，支援66Ｗ有線極速閃充。

相機功能部分，vivo V25 5G系列均搭載6400萬畫素、光學防震廣角鏡頭，支援全新RAW HDR演算法，提高極夜模式、夜景人像等低光環境拍攝效果，另外也配置5000萬畫素、自動對焦與人眼定焦的視訊鏡頭。

在相機搭載的微影片功能部分，則可透過內建8種主題與音樂，輕鬆一鍵拍出媲美專業Vlog短片，另外更提供15種可鹽可甜的人像風格、9種一鍵玩妝的美妝模式、26種隨拍隨美的美顏功能，以及6種獨引潮流的光影風格，加上搭配144種姿勢模板及vivo獨創的4種人像虛化光斑，藉此對應各類每顏拍攝需求。

V25 Pro 5G分別在台推出「水漾藍」、「星光黑」兩款配色，提供12GB記憶體與256GB儲存容量版本，建議售價為新台幣17990元，而V25 5G則推出「時尚金」、「菱鑽黑」兩款配色，提供8GB記憶體+128GB儲存容量版本，建議售價為新台幣14990元，而8GB記憶體+256GB儲存容量版本建議售價則是新台幣15990元。

除了推出vivo V25 5G系列，vivo還同步在台推出vivo TWS Air真無線藍牙耳機 3.5g輕巧舒適配戴vivo TWS Air真無線藍牙耳機，提供DeepX 2.0立體音效、3種不同音樂風格自由切換，以及14.2mm發聲單體與雙麥克風人工智慧通話降噪功能，耳機本身僅3.5公克重，同時尺寸更相比前一代縮減4mm厚度，電池續航時間搭配充電盒可達25小時，分別推出雲白、墨藍兩款配色，建議售價為新台幣1990元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

256GB

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