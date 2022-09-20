她衰曝iPhone 14到手才15小時「自拍變鬼片」 果粉無奈嘆：永遠別搶第一批

一名女網友在Dcard分享iPhone 14最新災情「自拍鏡頭變成綠色」，她貼出螢幕擷圖可見自拍光源變成詭異的綠色，讓她嚇得大叫「根本可以拍鬼片了」，趕緊上網求救。

她表示拿到iPhone 14才不過短短15小時，明明沒有動到相機設定，不知為何相機自拍鏡頭會變成綠色的，由於上網爬文也找不到解決辦法，便打算直衝直營店找專業人員協助，也希望內行果粉可以想辦法幫她解決問題。

災情曝光後，有人無奈笑了，直呼「恭喜！是機王」、「永遠記得不要搶第一批，問題最多」。其中，就有果粉現身提供解決辦法，指出「直接退貨去！」凡是透過蘋果官網購買的商品，14天內可以申請無條件退貨。

一名女網友才剛拿到iPhone 14新機，但自拍鏡頭卻出現異常的「鬼片風格」，讓她嚇得趕緊求救。 圖擷自 Dcard

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