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獨居男用手機1習慣被家人罵爆「很扯！」 網看傻：我10年來都這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人在睡眠時開啟手機靜音或震動模式，以免被訊息通知打擾作息。 示意圖／ingimage
不少人在睡眠時開啟手機靜音或震動模式，以免被訊息通知打擾作息。 示意圖／ingimage

不想被打擾不行嗎？有網友抱怨睡覺時間實在不想被吵醒，所以長久以來習慣把手機設定成靜音模式，以免被鈴聲通知打擾，但這個小小習慣卻被家人質疑「萬一有急事找你怎麼辦？」貼文引來許多網友討論。

這名網友透過PTT發文表示他自己獨自一人在外租屋，由於不想睡到一半被吵醒，所以不論是午休或晚上睡覺，都習慣把手機設定成靜音模式，但他的這個小習慣卻讓家人直呼「很扯！」認為要是家人萬一有急事該怎麼辦？他也無奈大喊「大家睡覺喜歡被人吵嗎？」、「睡覺時，手機關靜音或關機很扯嗎？」

對於原PO的困擾，不少人分享經驗，「我手機買來沒開過聲音，快10多年都這樣了」、「睡覺當然開靜音啊，不然一堆通知很吵」、「睡覺開飛航、平常都開靜音，但訊息都很即時回」、「我一直都是靜音+震動」。

其中也有部分網友會在休息時間開啟「勿擾模式」，「睡覺開勿擾，設定常用聯絡人才會響」、「我用勿擾模式時，只接受打手機號碼，對我來說打手機號碼代表真的有急事」、「睡覺開勿擾（模式）很正常吧，常常有一些不重要的通知」。

多數人會將手機設定成靜音／震動模式，使來電、訊息消息改以無聲通知，因此APP通知訊息仍會傳送至用戶手機，只是不會發出聲音。過去聯合新聞網就曾撰文《圖文教你做／睡得安穩也不漏重要通知 開啟「勿擾」秒成時間管理大師》介紹勿擾模式的使用方法，以下帶讀者再度回顧。

與靜音模式相似的「勿擾模式」則是提供在設定時間內不受來電、訊息或APP通知干擾的服務。以iPhone為例，開啟設定後點選「專注模式」，即可啟動「勿擾模式」，同時可設定「允許的通知」，包含在開啟勿擾模式時允許聯絡人來電和訊息通知，也可設定允許的APP傳送通知。當勿擾模式開啟時，狀態列或鎖定畫面會出現弦月圖示。

依照不同廠牌，Android用戶的勿擾設定會有些許不同，通常可由設定→通知→請勿打擾路徑開啟勿擾模式，當然也可進階設定在開啟勿擾模式期間，允許通知的聯絡人來電、鬧鐘或日曆活動通知等。

PTT APP iPhone Android

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