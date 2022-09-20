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蘋果iPhone 14 Pro鏡頭進化史驚動網友 4年從小珍珠變「激凸大眼仔」

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 14 Pro系列鏡頭升級至4800萬畫素，使用的感光元件比上一代還要大65%，因此變得又大又凸。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 14 Pro系列鏡頭升級至4800萬畫素，使用的感光元件比上一代還要大65%，因此變得又大又凸。（翻攝自蘋果官網）

此次iPhone 14系列首次劃分出平價版iPhone 14、iPhone 14 Plus和旗艦版iPhone 14 Pro、iPhone Pro Max，在鏡頭顆數與晶片上皆有所不同，其中iPhone 14 Pro系列將鏡頭升級至4800萬畫素，並變得更大顆，讓不少人好奇，到底鏡頭「變大了多少」。

一名部落客日前將iPhone 11 Pro、iPhone 12 Pro、去年出的iPhone 13 Pro及今年9月推出的iPhone 14 Pro等4款手機翻至背面疊在一起比較，發現大小尺寸無太大改變、外型僅有顏色上的差異，但鏡頭模組「一暝大一吋」，到iPhone 14 Pro時已變成「激凸大眼仔」，主因鏡頭升級至4800萬畫素，所使用的感光元件比上一代還要大65%，因此變得又大又凸。

一名部落客秀出iPhone 11 Pro到iPhone 14 Pro鏡頭進化史，從原本的小珍珠變成「大眼仔」，引起不少網友討論。（翻攝自每日郵報IG）
一名部落客秀出iPhone 11 Pro到iPhone 14 Pro鏡頭進化史，從原本的小珍珠變成「大眼仔」，引起不少網友討論。（翻攝自每日郵報IG）

不少網友看完蘋果鏡頭的「進化史」直呼真的有更新硬體，「真的變得愈來愈大」、「也許我應該換成14 Pro Max」、「從11 Pro切換到14 Pro會有很大的不同。」並有人表示，4款手機相比，iPhone 14 Pro系列的紫色最美。

也有人持反對態度認為iPhone 12 Pro系列才是最完美尺寸，「（iPhone 14 Pro的鏡頭）像個腫瘤」、「眼睛有開眼頭」、「珍珠變波霸」、「賈伯斯在天上要哭了」，更有網友開玩笑說iPhone 20鏡頭的大小「應該已過機身中線」了。

有網友模擬出iPhone 20的鏡頭大小，開玩笑表示鏡頭應該可能超過機身中線了。（翻攝自爆廢公社）
有網友模擬出iPhone 20的鏡頭大小，開玩笑表示鏡頭應該可能超過機身中線了。（翻攝自爆廢公社

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