iPhone 7+直上14 Pro Max 他列出三大差異引熱議、網加碼曝「究極解鎖」成功率

蘋果最近新手機iPhone 14剛發表不久，Pro及Pro Max買氣熱絡，有網友因為目前手上的舊手機為iPhone 7+，這次就直接換成14 Pro Max，表明「升級有感，沒話說」，並在ptt發文列出幾大差異引起不少人討論。

一、指紋變Face ID

網友認為習慣Face ID之後覺得滿方便的，只有戴安全帽跟側躺時比較容易不靈（有加入口罩跟安全帽容貌），只戴口罩辨識度可以接受，口罩加安全帽就無法了。

二、Home鍵消失

往上滑的手勢好用，而且因為手機差太多代了，回首頁或切換應用程式順暢感大幅提升。

三、有點重

Po文的網友表示，Pro Max的重量多50公克蠻有感的，單手拿或是放口袋都能感覺到蠻重的。

最後他也詢問大家說，「手機差了這麽多代，錯過很多改版，各位有什麼很方便的功能或小技巧可以分享的嗎？」

底下則有網友紛紛回應說，「手腕與手指學會長久支撐240克+殼的重量」、「電影級錄影」、「同感，7換pro重量差異好大」、「8+不考慮pro max，太重了」、「8+跟pro差不多重，pro max會有感變重。」

還有人說「光相機app裡面些功能就夠你玩一個月了」、「黑邊變成螢幕，有感」、「6S換14 pro，喇叭變很大聲有嚇到」、「沒辦法單手用了」、「安全帽加口罩手機不要離臉太遠、解鎖成功率會高一點」、「口罩加3/4安全帽我一樣能解鎖欸。」

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