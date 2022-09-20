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三星粉「超心動」想換iPhone 14 Pro Max 網友見這2物成跳槽關鍵：不然就廢了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名長期使用三星手機的網友表示，看到iPhone 14 Pro Max相當心動，不曉得是否該跳槽蘋果陣營。圖為9月16日，大陸蘋果直營店店員熱情迎接顧客。（翻攝自蘋果官網）
一名長期使用三星手機的網友表示，看到iPhone 14 Pro Max相當心動，不曉得是否該跳槽蘋果陣營。圖為9月16日，大陸蘋果直營店店員熱情迎接顧客。（翻攝自蘋果官網）

蘋果iPhone 14系列推出後引起果迷夜排搶首批新貨，也讓部分安卓用戶躍躍欲試想換iPhone。一名網友表示，長期以來都使用三星（Samsung），想換三星Galaxy S22 Ultra，但對iPhone 14 Pro Max「有點動心」，詢問網友是否該跳槽iPhone？不過網友直指，有2關鍵可能「無法跳槽」擁抱蘋果。

一名網友在批踢踢（PTT）的MobileComm表示，一直以來都使用三星手機，今年還購入同品牌耳機與Galaxy Watch系列手錶，原本用的Galaxy Note 10+意外摔壞無法使用，於是從三星Galaxy S22 Ultra和蘋果iPhone 14 Pro Max挑選新機。他認為2手機都各有優缺點，iPhone沒有Type-C「但很潮」，「S22 Ultra聽說有過熱問題」，但快速指紋辨識和Dual Messenger（應用程式雙開功能）相當方便，希望網友能提供建議。

三星Galaxy S22系列是今年安卓旗艦機的霸主。下圖為Galaxy S22 Ultra。（翻攝自三星官網）
三星Galaxy S22系列是今年安卓旗艦機的霸主。下圖為Galaxy S22 Ultra。（翻攝自三星官網）

該文引起熱議，網友認為如果沒有預算壓力「可以買iPhone 14 Pro Max」、「有高效能需求選iPhone，沒有選三星。」若想要現在直接拿到新手機，則可挑Galaxy S22 Ultra。但眼尖網友發現他已購買三星耳機與Galaxy Watch系列手錶，應該仍繼續使用三星手機，「（用）三星手錶耳機改拿14 Pro Max等於自廢武功。」、「除非你的錶是Watch 4以前的，不然換哀鳳，錶就廢了。」

目前在iPhone上僅能使用三星Galaxy Watch 3或更早版本的舊款手錶，如今的Galaxy Watch 4、今年推出的Galaxy Watch 5或5 Pro都執行Wear OS系統，只能用在安卓手機上，換句話說，若該名網友拿的是最新款的Galaxy Watch 5，就無法搭配iPhone使用，等於Galaxy Watch 5無無太大用處。

三星在手機、手錶、耳機等產品已形成生態圈，使用起來相當方便。（翻攝自三星官網）
三星在手機、手錶、耳機等產品已形成生態圈，使用起來相當方便。（翻攝自三星官網）

另外也有網友表示，Galaxy S22 Ultra搭配的處理器是Snapdragon 8 Gen1並非安卓今年最新處理器，認為現在購買並不值得，「三星感覺要等用8+gen1或8gen2比較能下手。」可以等明年推出的Galaxy S22 Ultra。

iPhone 14 Pro系列相當熱銷，不少果粉都前進蘋果直營店購買該款。（示意圖／翻攝自蘋果官網）
iPhone 14 Pro系列相當熱銷，不少果粉都前進蘋果直營店購買該款。（示意圖／翻攝自蘋果官網）

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