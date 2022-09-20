三星粉「超心動」想換iPhone 14 Pro Max 網友見這2物成跳槽關鍵：不然就廢了
蘋果iPhone 14系列推出後引起果迷夜排搶首批新貨，也讓部分安卓用戶躍躍欲試想換iPhone。一名網友表示，長期以來都使用三星（Samsung），想換三星Galaxy S22 Ultra，但對iPhone 14 Pro Max「有點動心」，詢問網友是否該跳槽iPhone？不過網友直指，有2關鍵可能「無法跳槽」擁抱蘋果。
一名網友在批踢踢（PTT）的MobileComm表示，一直以來都使用三星手機，今年還購入同品牌耳機與Galaxy Watch系列手錶，原本用的Galaxy Note 10+意外摔壞無法使用，於是從三星Galaxy S22 Ultra和蘋果iPhone 14 Pro Max挑選新機。他認為2手機都各有優缺點，iPhone沒有Type-C「但很潮」，「S22 Ultra聽說有過熱問題」，但快速指紋辨識和Dual Messenger（應用程式雙開功能）相當方便，希望網友能提供建議。
該文引起熱議，網友認為如果沒有預算壓力「可以買iPhone 14 Pro Max」、「有高效能需求選iPhone，沒有選三星。」若想要現在直接拿到新手機，則可挑Galaxy S22 Ultra。但眼尖網友發現他已購買三星耳機與Galaxy Watch系列手錶，應該仍繼續使用三星手機，「（用）三星手錶耳機改拿14 Pro Max等於自廢武功。」、「除非你的錶是Watch 4以前的，不然換哀鳳，錶就廢了。」
目前在iPhone上僅能使用三星Galaxy Watch 3或更早版本的舊款手錶，如今的Galaxy Watch 4、今年推出的Galaxy Watch 5或5 Pro都執行Wear OS系統，只能用在安卓手機上，換句話說，若該名網友拿的是最新款的Galaxy Watch 5，就無法搭配iPhone使用，等於Galaxy Watch 5無無太大用處。
另外也有網友表示，Galaxy S22 Ultra搭配的處理器是Snapdragon 8 Gen1並非安卓今年最新處理器，認為現在購買並不值得，「三星感覺要等用8+gen1或8gen2比較能下手。」可以等明年推出的Galaxy S22 Ultra。
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