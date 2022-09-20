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平價iPhone 14可以先不買！蘋果iPhone 15全面升級動態島 但少了這2功能

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 14與iPhone 14 Plus仍使用與iPhone 13相同的A15晶片，瀏海螢幕依舊存在。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 14與iPhone 14 Plus仍使用與iPhone 13相同的A15晶片，瀏海螢幕依舊存在。（翻攝自蘋果官網）

蘋果平價版iPhone 14與iPhone 14 Plus買氣不如iPhone 14 Pro系列，現在又多了一個「不必買平價iPhone 14」的理由了，分析師表示，明年iPhone 15全系列螢幕都將配有「動態島（Dynamic Island）」，但iPhone 15 Pro仍獨享2功能。

平價版iPhone 14系列與iPhone 14 Pro系列最大差異在於平價版仍維持瀏海螢幕、使用A15晶片，iPhone 14 Pro採用動態島挖孔螢幕、升級至A16晶片。據《9to5mac》報導，知名分析師、調研機構DSCC執行長Ross Young日前表示，明年推出的iPhone 15全系列，都將配備動態島的挖孔螢幕，意味著瀏海螢幕正式告別新iPhone系列。

不過Ross Young表示，iPhone 14 Pro系列擁有的「永遠顯示（又稱隨顯螢幕，Alway On Display，AOD）」、「120Hz自動適應更新頻率」在iPhone 15仍僅供iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max使用。另外，還外傳iPhone 15 Pro系列將搭載安卓（Android）旗艦手機早有的高單價「潛望式鏡頭」，能大幅增加手機的變焦能力，如此一來，也能做到蘋果想藉由差異化讓果粉購買規格更好的Pro系列。

外傳iPhone 15全系列將搭載「動態島」的挖孔螢幕設計，但「永遠顯示」跟「120Hz自動適應更新頻率」仍為iPhone 15 Pro獨占。（翻攝自蘋果官網）
外傳iPhone 15全系列將搭載「動態島」的挖孔螢幕設計，但「永遠顯示」跟「120Hz自動適應更新頻率」仍為iPhone 15 Pro獨占。（翻攝自蘋果官網）

而台灣現在買平價版iPhone 14是否好買呢？《聯合新聞網》今（20）日實測，購買iPhone 14 256GB紫色，明（21）日就能到蘋果直營店台北101取貨，相較於iPhone 14 Pro 256GB既無法到直營店取貨，宅配最快也要等到11月3日比起來，買氣真的差很多。

《聯合新聞網》實測，今（20）日在蘋果官網下訂iPhone 14 256GB紫色款，明日就能到蘋果直營店台北101取貨。（翻攝自蘋果官網）
《聯合新聞網》實測，今（20）日在蘋果官網下訂iPhone 14 256GB紫色款，明日就能到蘋果直營店台北101取貨。（翻攝自蘋果官網）

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