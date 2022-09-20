平價iPhone 14可以先不買！蘋果iPhone 15全面升級動態島 但少了這2功能
蘋果平價版iPhone 14與iPhone 14 Plus買氣不如iPhone 14 Pro系列，現在又多了一個「不必買平價iPhone 14」的理由了，分析師表示，明年iPhone 15全系列螢幕都將配有「動態島（Dynamic Island）」，但iPhone 15 Pro仍獨享2功能。
平價版iPhone 14系列與iPhone 14 Pro系列最大差異在於平價版仍維持瀏海螢幕、使用A15晶片，iPhone 14 Pro採用動態島挖孔螢幕、升級至A16晶片。據《9to5mac》報導，知名分析師、調研機構DSCC執行長Ross Young日前表示，明年推出的iPhone 15全系列，都將配備動態島的挖孔螢幕，意味著瀏海螢幕正式告別新iPhone系列。
不過Ross Young表示，iPhone 14 Pro系列擁有的「永遠顯示（又稱隨顯螢幕，Alway On Display，AOD）」、「120Hz自動適應更新頻率」在iPhone 15仍僅供iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max使用。另外，還外傳iPhone 15 Pro系列將搭載安卓（Android）旗艦手機早有的高單價「潛望式鏡頭」，能大幅增加手機的變焦能力，如此一來，也能做到蘋果想藉由差異化讓果粉購買規格更好的Pro系列。
而台灣現在買平價版iPhone 14是否好買呢？《聯合新聞網》今（20）日實測，購買iPhone 14 256GB紫色，明（21）日就能到蘋果直營店台北101取貨，相較於iPhone 14 Pro 256GB既無法到直營店取貨，宅配最快也要等到11月3日比起來，買氣真的差很多。
📢 買到iPhone 14怎麼備份、轉移新手機2方法搞定！教你免費「暫時」擴增iCloud空間
📢 早起鳥兒快搶iPhone 14！他曝「這時間」奔蘋果官網火速買到直營店現貨
📢 iPhone下載iOS 16必玩這5樣！相簿上鎖、1秒去背出國去、鎖定畫面小工具、照片抓文字好好玩
📢 圖輯／全球瘋iPhone 14！他喊「蘋果找回夜排熱情」
📢 iPhone 14變貴！一表看14種機型價格、電池、功能 哪一款最划算
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言