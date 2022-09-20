平價iPhone 14可以先不買！蘋果iPhone 15全面升級動態島 但少了這2功能

蘋果平價版iPhone 14與iPhone 14 Plus買氣不如iPhone 14 Pro系列，現在又多了一個「不必買平價iPhone 14」的理由了，分析師表示，明年iPhone 15全系列螢幕都將配有「動態島（Dynamic Island）」，但iPhone 15 Pro仍獨享2功能。

平價版iPhone 14系列與iPhone 14 Pro系列最大差異在於平價版仍維持瀏海螢幕、使用A15晶片，iPhone 14 Pro採用動態島挖孔螢幕、升級至A16晶片。據《9to5mac》報導，知名分析師、調研機構DSCC執行長Ross Young日前表示，明年推出的iPhone 15全系列，都將配備動態島的挖孔螢幕，意味著瀏海螢幕正式告別新iPhone系列。

不過Ross Young表示，iPhone 14 Pro系列擁有的「永遠顯示（又稱隨顯螢幕，Alway On Display，AOD）」、「120Hz自動適應更新頻率」在iPhone 15仍僅供iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max使用。另外，還外傳iPhone 15 Pro系列將搭載安卓（Android）旗艦手機早有的高單價「潛望式鏡頭」，能大幅增加手機的變焦能力，如此一來，也能做到蘋果想藉由差異化讓果粉購買規格更好的Pro系列。

外傳iPhone 15全系列將搭載「動態島」的挖孔螢幕設計，但「永遠顯示」跟「120Hz自動適應更新頻率」仍為iPhone 15 Pro獨占。（翻攝自蘋果官網）

而台灣現在買平價版iPhone 14是否好買呢？《聯合新聞網》今（20）日實測，購買iPhone 14 256GB紫色，明（21）日就能到蘋果直營店台北101取貨，相較於iPhone 14 Pro 256GB既無法到直營店取貨，宅配最快也要等到11月3日比起來，買氣真的差很多。

《聯合新聞網》實測，今（20）日在蘋果官網下訂iPhone 14 256GB紫色款，明日就能到蘋果直營店台北101取貨。（翻攝自蘋果官網）

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