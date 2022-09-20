市場分析指稱 蘋果將在明年推出的iPhone機種全面採用動態島介面
市調機構顯示器供應鏈顧問 (DSCC)執行長Ross Young透露，蘋果計畫在明年預計推出的iPhone機種全面採用動態島 (Dynamic Island)介面設計，但永遠顯示 (Always on Display)與支援120Hz畫面更新率的ProMotion顯示設計，依然僅在Pro機種上提供。
依照Ross Young的說法，會有這樣的差異，主因在於元件供應受限，因此預計要等到2024年才會在標準款iPhone搭載永遠顯示與ProMotion顯示設計，並且配合動態島介面設計提供與Pro機種一致的使用體驗。
以蘋果市場策略來看，動態島介面設計是為了改善一般開孔螢幕在視覺上所造成干擾，透過更活潑的互動操作介面讓使用者可以暫時「忘記」螢幕開孔設計，同時也能增加更多互動體驗。而為了擴大使用體驗與開發應用生態，蘋果自然不會讓動態島介面成為Pro機種獨有設計，一如TrueDepth鏡頭對應的Face ID使用模式，最初僅在iPhone X上提供，但後續成為iPhone XS系列、iPhone 11以後機種採用介面。
不過，今年同樣因為供應鏈等因素影響，使得僅iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max採用A16 Bionic處理器，而iPhone 14與iPhone 14 Plus則採用GPU核心數量升級的A15 Bionic處理器，之後是否也會繼續維持這樣的規格差異化設計，目前暫時還無法確定，但有可能成為蘋果讓日後推出產品有更明確定位區隔的做法。
Yes, Dynamic Island expected on standard models on the 15. Still not expecting 120Hz/LTPO on standard models as supply chain can’t support it.— Ross Young (@DSCCRoss) September 18, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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