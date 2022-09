市場分析指稱 蘋果將在明年推出的iPhone機種全面採用動態島介面

市調機構顯示器供應鏈顧問 (DSCC)執行長Ross Young透露,蘋果計畫在明年預計推出的iPhone機種全面採用動態島 (Dynamic Island)介面設計,但永遠顯示 (Always on Display)與支援120Hz畫面更新率的ProMotion顯示設計,依然僅在Pro機種上提供。

依照Ross Young的說法,會有這樣的差異,主因在於元件供應受限,因此預計要等到2024年才會在標準款iPhone搭載永遠顯示與ProMotion顯示設計,並且配合動態島介面設計提供與Pro機種一致的使用體驗。

以蘋果市場策略來看,動態島介面設計是為了改善一般開孔螢幕在視覺上所造成干擾,透過更活潑的互動操作介面讓使用者可以暫時「忘記」螢幕開孔設計,同時也能增加更多互動體驗。而為了擴大使用體驗與開發應用生態,蘋果自然不會讓動態島介面成為Pro機種獨有設計,一如TrueDepth鏡頭對應的Face ID使用模式,最初僅在iPhone X上提供,但後續成為iPhone XS系列、iPhone 11以後機種採用介面。

不過,今年同樣因為供應鏈等因素影響,使得僅iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max採用A16 Bionic處理器,而iPhone 14與iPhone 14 Plus則採用GPU核心數量升級的A15 Bionic處理器,之後是否也會繼續維持這樣的規格差異化設計,目前暫時還無法確定,但有可能成為蘋果讓日後推出產品有更明確定位區隔的做法。

Yes, Dynamic Island expected on standard models on the 15. Still not expecting 120Hz/LTPO on standard models as supply chain can’t support it.