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Meta頭戴裝置真的有高階版！「Project Cambria」著重商業需求

聯合新聞網／ 楊又肇

針對預計在10月11日舉辦年度虛擬視覺大會Meta Connect期間正式亮相、代號「Project Cambria」的虛擬實境頭戴裝置，Meta主管在近期東京電玩展期間受訪時表示，此款虛擬實境頭戴裝置並非接續Quest 2產品定位，而是鎖定更高階、貼近商業需求的虛擬實境視覺互動應用。

依照Meta日本市場負責人上田俊輔說明，代號「Project Cambria」的虛擬實境頭戴裝置是鎖定在更高階的商業應用需求，因此在產品定位並非接續Quest 2的後繼機種，同時也透露未來將會有其他產品延續Quest 2的市場定位。

不過，上田俊輔並未透露代號「Project Cambria」的虛擬實境頭戴裝置具體細節。

而從近期曝光消息來看，代號「Project Cambria」的虛擬實境頭戴裝置可能會以「Meta Quest Pro」作為正式名稱，同時從盒裝圖片更顯示此款頭戴裝置將顯得更輕巧，不像Quest系列仍有明顯厚重感，而配戴方式似乎採用類似微軟HoloLens般的固定方式。

操作方式部分，則依然透過左右手持控制器進行互動，但預期也能透過手勢識別，或是透過聲控等方式操作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 聲控 東京

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