iPhone 14採用Qualcomm通訊晶片 但無線射頻天線元件、軟體由蘋果自行設計

微機分 (WekiHome)稍早拆解近期上市的iPhone 14 Pro Max，其中確定連網通訊晶片是由Qualcomm提供的Snapdragon X65，而蘋果在後續回應說法中，則強調新機內的無線射頻天線元件，以及軟體都是自行設計，藉此對應此次在新機內增加的衛星呼救功能。

而蘋果證實iPhone 14採用自行設計的無線射頻天線元件，更凸顯蘋果接下來計畫在iPhone的無線通訊功能採自主設計的想法。先前蘋果已經接手原本隸屬Intel的無線通訊技術團隊，並且傳出將在2023年推出自有無線通訊設計方案，讓iPhone產品設計能更進一步擺脫仰賴他人的情況。

此外，蘋果再iPhone 14系列增加的衛星呼救功能，確實與衛星通訊服務業者Globalstar合作，其中藉由Snapdragon X65對應的n53頻段與Globalstar旗下衛星使用頻段連接，藉此提供衛星呼救功能服務。

在相關說明中，iPhone 14系列機種將佔用Globalstar約85%衛星頻段資源，但如果蘋果未來計畫在更多國家地區提供衛星呼救功能，可能會與更多衛星通訊服務業者合作。

除了蘋果開始佈局衛星通訊應用功能，未來甚至可能進一步提供藉由衛星連接上網服務，Qualcomm、聯發科等晶片業者也開始爭取未來衛星通訊應用市場，在接下來推行的新款處理器產品顯然都會直接搭載連接衛星通訊網路設計，讓應用手機產品可以直接連接衛星通訊服務。

目前包含華為、吉利汽車旗下星紀時代都已經宣佈在手機產品結合衛星通訊功能，預期明年會有更多手機品牌加入衛星通訊應用服務競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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