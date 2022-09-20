台灣也適用！新iPhone使用者福音 AppleCare+ 政策調整支援「無限次」維修
Apple 蘋果手機 iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 發表會後，也修改了 AppleCare+ 維修政策。針對 2022 年 9 月 7 日以後購買的 AppleCare+ 在期間內將提供「不限次數」的意外損壞保固服務，這對於消費者來說可是一大利多啊！
蘋果的 AppleCare+ 保固計畫原本的服務是每年提供 2 次意外損壞維修，如今調整之後，除了原本的 2 年的專家技術支援和硬體保固，還包括不限次數的意外損壞保固服務。
意外損壞保固每次收取自負額，以 iPhone 為例，螢幕或機背玻璃損壞收取 NT$900，對其他意外損壞收取 NT$3,200 的維修費用。Apple 蘋果官方列出的自付額如下表：
另外 AppleCare+ 維修政策調整，不只適用於 iPhone 之外，其他包括 Apple Watch、iPad、Mac 電腦、AirPods、Apple TV、HomePod …等 Apple 裝置同樣適用。
雖然說 AppleCare+ 提供無限次的意外損壞保固，但是如果是蘋果授權以外的維修拆機、故意行為、遺失竊盜、天災造成的損壞…等將不予以保固。
如何購買 AppleCare+ ？
隨著 Apple 蘋果政策調整，許多新機使用者可能考慮購買 AppleCare+ 保護自己的手機，但要注意必須在購機 60 天內購買 AppleCare+：
除了可以在 Apple 直營店或特定 Apple 授權經銷商，連同全新 iPhone 一起購買 AppleCare+ 服務專案之外；購買 iPhone 的 60 天內可以帶著 iPhone 到 Apple 直營店或透過 Apple 蘋果客服電話 0800-095-988 進行購買，但要注意的是必須要有「購買證明」才能購買 AppleCare+。
圖片及資料來源：pcmag、Apple
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇 ，聯合新聞網獲授權轉載。》
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