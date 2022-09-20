快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

台灣也適用！新iPhone使用者福音 AppleCare+ 政策調整支援「無限次」維修

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：pcmag、Apple
圖片及資料來源：pcmag、Apple

Apple 蘋果手機 iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 發表會後，也修改了 AppleCare+ 維修政策。針對 2022 年 9 月 7 日以後購買的 AppleCare+ 在期間內將提供「不限次數」的意外損壞保固服務，這對於消費者來說可是一大利多啊！

蘋果的 AppleCare+ 保固計畫原本的服務是每年提供 2 次意外損壞維修，如今調整之後，除了原本的 2 年的專家技術支援和硬體保固，還包括不限次數的意外損壞保固服務。

意外損壞保固每次收取自負額，以 iPhone 為例，螢幕或機背玻璃損壞收取 NT$900，對其他意外損壞收取 NT$3,200 的維修費用。Apple 蘋果官方列出的自付額如下表：

圖片及資料來源：pcmag、Apple
圖片及資料來源：pcmag、Apple

另外 AppleCare+ 維修政策調整，不只適用於 iPhone 之外，其他包括 Apple Watch、iPad、Mac 電腦、AirPods、Apple TV、HomePod …等 Apple 裝置同樣適用。

雖然說 AppleCare+ 提供無限次的意外損壞保固，但是如果是蘋果授權以外的維修拆機、故意行為、遺失竊盜、天災造成的損壞…等將不予以保固。

如何購買 AppleCare+ ？

隨著 Apple 蘋果政策調整，許多新機使用者可能考慮購買 AppleCare+ 保護自己的手機，但要注意必須在購機 60 天內購買 AppleCare+：

除了可以在 Apple 直營店或特定 Apple 授權經銷商，連同全新 iPhone 一起購買 AppleCare+ 服務專案之外；購買 iPhone 的 60 天內可以帶著 iPhone 到 Apple 直營店或透過 Apple 蘋果客服電話 0800-095-988 進行購買，但要注意的是必須要有「購買證明」才能購買 AppleCare+。

圖片及資料來源：pcmag、Apple

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇 ，聯合新聞網獲授權轉載。》

竊盜

延伸閱讀

充iPhone 14 Pro用哪顆蘋果充電器最優？CP值最高不是新出的35W這款

資安拉警報 蘋果iPhone手機做這步「微封城」秒變老人機

黃牛買「100支iPhone」遇陸黑幫打劫 腦袋開花仍死守包包

安卓致敬蘋果再+1！iPhone 14 Pro動態島變「動態鳥」 陸App還能做這事

相關新聞

蘋果iPhone 14 Pro鏡頭進化史驚動網友 4年從小珍珠變「激凸大眼仔」

此次iPhone 14系列首次劃分出平價版iPhone 14、iPhone 14 Plus和旗艦版iPhone 14 Pro、iPhone Pro Max，在鏡頭顆數與晶片上皆有所不同，其中iPhone 14 Pro系列將鏡頭升級至4800萬畫素，並變得更大顆，讓不少人好奇，到底鏡頭「變大了多少」。

三星粉「超心動」想換iPhone 14 Pro Max 網友見這2物成跳槽關鍵：不然就廢了

蘋果iPhone 14系列推出後引起果迷夜排搶首批新貨，也讓部分安卓用戶躍躍欲試想換iPhone。一名網友表示，長期以來都使用三星（Samsung），想換三星Galaxy S22 Ultra，但對iPhone 14 Pro Max「有點動心」，詢問網友是否該跳槽iPhone？不過網友直指，有2關鍵可能「無法跳槽」擁抱蘋果。

獨居男用手機1習慣被家人罵爆「很扯！」 網看傻：我10年來都這樣

不想被打擾不行嗎？有網友抱怨睡覺時間實在不想被吵醒，所以長久以來習慣把手機設定成靜音模式，以免被鈴聲通知打擾，但這個小小習慣卻被家人質疑「萬一有急事找你怎麼辦？」貼文引來許多網友討論。 這名網友

iPhone 7+直上14 Pro Max 他列出三大差異引熱議、網加碼曝「究極解鎖」成功率

蘋果最近新手機iPhone 14剛發表不久，Pro及Pro Max買氣熱絡，有網友因為目前手上的舊手機為iPhone 7+，這次就直接換成14 Pro Max，並表明「升級有感，沒話說」，並列出幾大差異引起不少人討論。

平價iPhone 14可以先不買！蘋果iPhone 15全面升級動態島 但少了這2功能

蘋果平價版iPhone 14與iPhone 14 Plus買氣不如iPhone 14 Pro系列，現在又多了一個「不必買平價iPhone 14」的理由了，分析師表示，明年iPhone 15全系列螢幕都將配有「動態島（Dynamic Island）」，但iPhone 15 Pro仍獨享2功能。

iPhone 14車禍偵測有用嗎？ 網紅Joeman狂撞都失敗 男騎士「1舉動」輕易觸發

蘋果iPhone 14系列在軟體上新搭載了車禍偵測功能，當使用者發生車禍時，iOS會偵測系統的周遭環境自動辨別並報警。經Youtuber Joeman實測，即便手機高速撞擊仍難以啟動車禍偵測，然而近日一位網友卻僅因騎車時經過路面坑洞就意外觸發，讓Joeman本尊看了也笑說「蘋果認證的車禍級路面」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。