果粉升級iOS 16狂哀「耗電有感」 內行揪1充電法：對電池很傷

iOS 16更新釋出許多新奇功能，果粉們搶在更新檔釋出當天就更新。未料，有不少人發現更新後「更耗電了」，其中使用iPhone 12系列的果粉更是一片哀嚎「超級焦慮～」。貼文一出，就有專業網友點破，表示應該是iOS 16的一項「限制」。

這名網友在PTT發文表示「iPhone 12 Pro升級iOS 16，耗電太有感」，自從升級iOS 16之後，他長期以來用手機的主力就是LINE和YouTube，更新iOS 16之前明明都可以滿電100%下班，但自從升級之後就沒辦法了，「更新後隨便滑一滑，電量明顯掉很快，充電次數也變多」，但明明自己長期使用的習慣沒有變，他求救發問「請教使用同款手機的人有沒有類似問題？」

貼文釣出許多使用同款手機的網友留言回應，「12 Pro Max升級完變Lag」、「12 Pro耗電有感，降回15.7版本覺得舒服多了」、「12 Pro耗電加劇」、「12 Pro一直都很耗電+1，快受不了了」、「我是12 Pro Max，從iOS 14更新到16也狂耗電，超級焦慮」、「12 Pro耗電+1，電量剩餘差20%」，但也有人反而覺得更省電，「家裡有一台舊12 Pro，拿出來更新變順、變快，好爽喔～」、「12 Pro首發就買，更新iOS 16感覺更省」。

其中，一名專業網友發現問題點，直言「因為iOS 16對溫度控管嚴格，所以如果用無線充電一定被過熱阻止過，你把電力圖貼出來看是不是卡在80%？而且如果手機一直放在無線充電盤上，本身就對電池蠻傷的」。

商品推薦