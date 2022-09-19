首次搭載聯發科處理器 華碩ROG Phone 6D、ROG Phone 6D Ultimate登場

＝如先前傳聞，華碩終於揭曉與聯發科攜手合作，並且搭載天璣9000+處理器的ROG Phone 6D、ROG Phone 6D Ultimate。

此次與聯發科合作打造採用天璣9000+處理器的ROG Phone 6D與ROG Phone 6D Ultimate，對比先前推出搭載Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器的ROG Phone 6及ROG Phone 6 Pro，就如同先前華碩與Intel、AMD合作，採用不同處理器打造各款ROG遊戲筆電、桌機的情況，藉此讓消費者能有更多選擇，同時也能擴充產品規格豐富度。

外型方面，ROG Phone 6D與先前推出採用Snapdragon 8+ Gen 1處理器的ROG Phone 6相同，而ROG Phone 6D Ultimate則採用與ROG Phone 6 Pro相同外觀，但處理器均改為聯發科天璣9000+處理器，同時記憶體也全數改為LPDDR5X規格，藉此對應更高記憶體傳輸頻寬，同時也能降低電力損耗。

不過，相較ROG Phone 6 Pro最高搭載18GB記憶體容量，ROG Phone 6D Ultimate最高記憶體容量限制在16GB。

▲ROG Phone 6D

▲ROG Phone 6D Ultimate

而跟ROG Phone 6 Pro不同之處，ROG Phone 6D Ultimate額外在機身背面增加一組空氣動力散熱閥 (AeroActive Portal)，在額外裝上外接主動散熱風扇AeroActive Cooler 6時會自動開啟，讓手機能更進一步降溫，藉此維持高效能運作時的穩定表現。

至於包含6.78吋、解析度為2448×1080，支援165Hz畫面更新率、1毫秒反應速度與720Hz觸控採樣率的AMOLED螢幕，並且對應6000mAh電池容量，支援65W有線快充，而側面超音波觸控按鍵AirTrigger 6同樣對應橫移、傾斜、轉動，或是晃動手機等操作方式，更可配合外接主動散熱風扇AeroActive Cooler 6配件增加額外按鍵配置，可對應超過20種操作手勢。

▲配合外接主動散熱風扇AeroActive Cooler 6配件增加額外按鍵配置

配件部分，ROG Phone 6D與ROG Phone 6D Ultimate同樣可支援Kunai 3 Gamepad等配件，藉此提高遊戲遊玩感受。

建議售價方面，搭載16GB記憶體與512GB儲存容量的ROG Phone 6D Ultimate航鈦灰款式，將以新台幣37990元價格銷售，原廠盒裝將附上外接主動散熱風扇AeroActive Cooler 6。而搭載16GB記憶體與256GB儲存容量的ROG Phone 6D航鈦灰款式，建議售價則是新台幣29990元。

兩款手機都將在9月20日中午12點開放預購，預計在9月30日正式上市銷售。

此外，華碩此次與華納合作，同樣搭載天璣9000+處理器的ROG Phone 6蝙蝠俠版本，則是採用12GB記憶體與256GB儲存容量，另外以蝙蝠俠浮雕的硬殼手提箱收納電競手機本體、充電器、蝙蝠俠造型保護殼、蝙蝠俠造型SIM卡針，以及蝙蝠俠信號投射燈，預計在今年10月開賣，建議售價為新台幣35990元。

▲與華納合作，同樣搭載天璣9000+處理器的ROG Phone 6蝙蝠俠版本

▲以ROG Phone 6D為設計

▲內建蝙蝠俠主題桌布

▲蝙蝠俠信號投射燈

▲蝙蝠俠造型SIM卡針

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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