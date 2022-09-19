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羅技新款Brio 500系列視訊攝影機 搭配Zone Vibe耳機配件遠距上班更便利

聯合新聞網／ 楊又肇

羅技宣佈推出新款Brio 500系列視訊攝影機，同時也推出Zone Vibe系列耳機配件，藉此對應混合辦公與遠距工作使用需求。

此次推出的Brio 500系列視訊攝影機，分別包含Brio 500與Brio 505，其中主打對應混合辦公使用需求，透過展示模式 (Show Mode)，讓視訊攝影機可以輕易拍攝分享桌面上的筆記，或是需要展示說明的物品，此外也能透過內建感測元件快速對焦在所需拍攝物品上，或是自動將拍攝影像轉正，避免在視訊會議中以鏡像畫面呈現。

其他功能，則包含透過RightSight功能自動讓使用者身影維持在拍攝畫面範圍內，而透過RightLight 4技術則可自動調整光源亮度。

而Brio 500系列視訊攝影機分別推出黑、白、粉三款配色，將以129美元價格銷售，預計在今年9月進入市場銷售。

此次同步推出的Zone Vibe系列耳機，則是標榜輕盈、容易使用特性，分別區隔Zone Vibe 100、Zone Vibe 125，以及Zone Vibe Wireless三種款式，同樣提供黑色、白色與粉色，同時也都提供遠距辦公使用設計，並且相容用於Microsoft Teams、Google Meet與Zoom等服務，建議售價則是從99.99美元起跳。

另外，在環境永續發展中，羅技強調Brio 500系列攝影機採用經認證的後期生產回收塑膠，其中黑色款式約採用68%比例，而羅技更強調Zone Vibe系列耳機最少使用約25%比例回收塑膠打造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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