這支23年前經典神機竟要4萬8 網勾回憶：別再說iPhone很貴了

蘋果公布iPhone 14新機之後，再度於全球掀起話題，不論外型、功能，甚至價格也引起討論。有網友在臉書貼出摩托羅拉（Motorola）在1999年推出的一款「經典神機」，當時售價就高達4萬8，相當驚人。照片一出，也勾起不少人的回憶。

從原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出的照片看到，這支1999年上市的Motorola StarTAC V3688，造型小巧又是折疊式，重量更只有83公克，但價格卻高得嚇人，當時就要價4萬8，將近5萬元。圖片上面還寫道「不要說iPhone很貴了，二十年前的手機就很貴了」。

照片引起不少討論，「以前就不是要讓人人有手機可以拿，所以才貴森森」、「現在如果在會議室拿出一支掀背機來掀，全部的人都會對你報以驚嘆」、「那時候拿摩托羅拉摺疊的人都帥炸天，貴死人」、「問題是20年前的手機，幾乎支支是經典，20年後的iPhone卻是十年一翻新」、「以前好手機都2萬以上，還每個月擠牙膏，當時電信員工超賺」、「當時薪水比現在高一些，物價卻低很多，而且手機掉價超快」。

還有曾拿過這款手機的網友回憶當年，「懷念的型號，真的好帶又好用」、「最貴時是58000啦」、「我記得同學有人買52000」、「V3688有分+跟沒+，V3688+才能中文輸入，當時不懂買了V3688，結果還花一筆去灌中文輸入」、「當時買了一支42000，走路都有風」、「那我買的比較便宜~我記得我那時候買36000含配件左右」、「當初買2萬，帶去軍中，不到三天就被偷」。 原PO貼出1999年推出的摩托羅拉經典神機，當時要價4萬8。 圖擷自爆廢公社二館

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