電話費暴增200元！追查驚覺是「iPhone功能」造成：一直以為免費
蘋果iPhone14系列昨天(16日)正式開賣，吸引許多忠實果粉到場搶購。iPhone的功能也是眾人一直討論的話題，近日有網友抱怨，電話費暴增200多元讓她很疑惑，最後才發現是iPhone裡面的簡訊傳符號收費累積而成，她驚呼「只有我不知道嗎？」，引起熱議。
一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文說，這期電話費突然暴增了200多元，一查之下才發現是iPhone簡訊造成，裡面傳了一個符號就是1元，因為自己會拿來記錄多封中獎序號有無兌換，一直以為是內建可做記號的程式，沒想到需要收費。
不少網友也紛紛表示，「我也不知道這要收錢耶」、「但我有用這功能，沒收過錢啊」，有人也出面解釋「雙方都是蘋果手機平板或電腦，用iMessage發這類簡訊就免費。對方如果不是那就會轉成一般mms簡訊，這個是要收費的」。
蘋果的 iOS 系統提供「iMessage」訊息傳遞功能，就像一般手機的「簡訊」一樣，可以讓你在蘋果裝置間免費傳遞訊息，若不符合條件，就會變成走傳統電信網路的簡訊系統，一般簡訊會顯示「綠色」、若是「iMessage」則會顯示「藍色」，欄位也會顯示「iMessage」，用戶可多加留意，以免被收額外費用。
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