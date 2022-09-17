眼尖發現iPhone 14 Pro Max小白點瑕疵獲賠償 遭批奧客網緩頰

蘋果新機iPhone 14系列在昨（16）日正式開賣，不少上週預購的民眾，已收到首批熱騰騰的新機，不過傳出果粉抱怨拿到「機王」，自己購買的iPhone 14 Pro，按下開機鍵是一片死黑，隨後她照網友說的解決方式，成功開啟新機。另外，還有人眼尖發現手機邊緣出現一個小白點像是瑕疵品，引發不少網友討論。

一名網友在《Dcard》以「iPhone 14 Pro Max現場取貨拿到機王」為標題發文，提到訂了兩支紫色的iPhone 14 Pro Max，一支要送給弟弟，並於昨日到蘋果直營店取貨，現場開箱時卻發現，其中一支邊緣有個細微的小白點，和工作人員反應後，一開始以為是殘膠，清理後只見小白點還在，後來請工程師拿放大鏡來看，確認是瑕疵品。

工程師對原PO表示，以往這樣的情況，可以現場換一支新的，但因現在沒有存貨，重新訂購要等上許久，為表示歉意提出「可以提供免費的保護殼，當作賠償」。原PO最後接受工程師的提議，「畢竟我的所有Apple 產品都有保 AppleCare +，何況這個小白點也實在是挺小的」。

工程師提供原PO免費的保護殼當作賠償。圖擷自Dcard

貼文引起網友熱烈討論，「抱歉，你這不叫機王」、「這跟我認知的機王不一樣」、「看來我去領手機的時候也要帶個放大鏡了」、「佩服你找瑕疵的能力」、「開始放大眼睛看我的有沒有白點」。

有人認為原PO是奧客行為「請問你是買手機還是買精品？」、「學到了，關於怎麼在直營店拗手機殼」，不過也有網友替原PO說話「花錢買到瑕疵品提出來叫奧客？」、「蘋果的工程師自己都承認瑕疵品了」、「爭取權益是ok的」。

商品推薦