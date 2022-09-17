iPhone 14衛星呼救功能範圍更廣了 傳蘋果最快年底開通多國、前2年免費

依照MacPrime網站報導指稱，蘋果計畫在今年11月於美國及加拿大地區開通iPhone 14的衛星呼救功能之後，計畫接續在今年底至明年於更多國家地區提供此項功能。

目前iPhone 14的衛星呼救功能，初期僅在美國與加拿大地區提供，同時蘋果說明前2年將以免費形式提供使用，意味未來將以額外收費方式使用。

至於在其他預計何時推出相同功能，顯然還是要看各個國家地區法規及使用衛星通訊頻段而定，因此此項功能僅能限制在地用戶使用，例如在美國地區銷售的iPhone 14，僅能用於美國境內的衛星通訊服務。

而iPhone 14可在無法連接基地台網路訊號情況下，在空曠地點直接以iPhone 14連接低軌道衛星訊號，並且透過直覺選單點選方式發出呼救，而傳輸一條訊息的時間約為15秒，但若有樹木等物品阻擋干擾時，則可能會需要花費1分鐘以上時間傳輸。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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