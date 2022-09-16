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這款iPhone經典神機已無殘值 果粉曝2用途持續服役中

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 6s、iPhone 6s Plus被果粉譽為神機。 （美聯社）
iPhone 6s、iPhone 6s Plus被果粉譽為神機。 （美聯社）

蘋果最新款手機iPhone 14系列今天（16日）開賣了，許多果粉一早就排隊等著搶先入手，不過隨著新款手機的上市，舊手機的殘值也受到關注。有網友就在臉書「爆廢公社二館」發文哀怨iPhone 6s、iPhone 6s Plus被踢出折抵名單，已經無殘值，但不少使用者認為相當耐用，還可以當作備用機或聽音樂使用。

從蘋果官網釋出的舊機折抵優惠名單可發現，iPhone 6s系列手機已經被踢出折抵名單外，似乎被認定為「無殘值」，這種情況也讓網友大嘆「唉…經典神機已經沒用了！」從名單上看到折抵價格最高的是iPhone 13 Pro Max，預估最高可折抵21800元，最低的是iPhone 7，預估可折抵1700元，兩款手機金額差距相當的大。

不過許多還在使用iPhone 6s系列手機的人則認為很耐用，「哇！我的還在用」、「6s我兒還在用，很好用？怎麼了？」、「6s神猛的說」、「我6s用了6年還很健在，打算過給小二妹妹續用」、「我朋友的i6s是台積電晶片，還在服役中」、「換顆電池頭好壯壯，畢竟第一代2GB RAM」、「用6s不是在意殘值，而是節省」、「我還在用呢，很勇啊」、「我的i6被我摔了無數次還勇到靠北」、「6是真的沒用了，不過6s還很順啊」、「6還在硬撐，邁入7年3個月」。

還有網友拿來當備用機或者聽音樂使用，「我的還在當備用機用欸」、「我的6s都用來放音樂，而且還無損無傷～讚啦」、「放在車上當導航、跟播音樂，還是很好用的」、「i6 plus還在給女兒聽音樂用，很好用」、「家裡還有2支6s plus，播音樂、連接電視看影片還不錯」、「拿來放歌剛剛好」、「6s plus 還是很好用，備用機」。

iPhone 6s

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