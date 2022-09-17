首波iPhone 14系列上市 換上大螢幕的iPhone 14 Plus還要再等一下

蘋果今日 (9/16)宣佈開放銷售iPhone 14，以及iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max，而iPhone 14 Plus則要等到10月7日才會正式銷售。

從電信業者、通路預購情況顯示，許多人以此次推出的深紫色款iPhone 14 Pro，以及iPhone 14 Pro Max作為主要選擇，同時儲存容量也以256GB為主，但128GB容量更是不少人的首選。

由於此次iPhone 14系列採用不同處理器設計，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max採用新款A16 Bionic處理器，而iPhone 14與iPhone 14 Plus則採用去年用於iPhone 13系列的A15 Bionic處理器，但在GPU核心數量增加至5核心，同時也改善散熱表現，藉此讓處理器運算效能不會有太大落差。

不過，多數消費者仍認為這樣的設計會有影響，因此不少購機選擇會以iPhone 14 Pro以上機種為主，但也有消費者傾向選擇配色較多，同時色彩也相對活潑的iPhone 14，或是表示願意等10月7日推出的iPhone 14 Plus。

除了iPhone 14系列機種，部分消費者則選擇購買目前仍在市場銷售的iPhone 13系列機種，而蘋果另外也保留iPhone 12機種銷售，消費者亦可選擇新款iPhone SE，藉此對應小尺寸機種使用需求，同時也能以相對直覺使用的Touch ID解鎖手機，或是使用Apple Pay等服務。

對於此次推出新機，包含中華電信、台灣大哥大、遠傳電信均表示此次預購iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max的比例相當高，同時選擇購買新款深紫色的人數也非常多，因此顯示此次新機仍吸引許多消費者換機，尤其過去使用iPhone 12以前機種的消費者，更選擇透過續約、攜碼等方式換機。

而針對新版iOS 16增加可讓消費者自行透過無線傳輸方式移轉eSIM資料，遠傳電信總經理井琪說明在技術上其實已經可以讓消費者自行透過掃碼等方式移轉，但主要還是受限台灣境內電信法規，要求eSIM資料移轉依然需要配合雙證件進行身分認證，但強調未來會設法在現有法規範圍內，讓消費者能更方便在不同手機間移轉eSIM資料。

另一方面，針對此次iPhone 14系列加入衛星呼救功能，而包含Qualcomm、聯發科等晶片業者接下來也計畫將衛星通訊納入未來產品設計，意味將使日後更多市售手機可以對應衛星連網通訊功能，遠傳電信表示未來也會持續銜接更多網路技術，包含目前持續擴展的5G連網技術，以及接下來的6G網路與衛星通訊網路技術，強調會與時俱進地擴充自有網路通訊資源。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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