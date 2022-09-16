升級 iOS 16優點再加一！橫向螢幕也能使用Face ID臉部辨識解鎖了
Apple 蘋果公司自支援 Face ID 臉部辨識功能的 iPhone X 至 iPhone 13 系列都只支援直立進行臉部辨識，如今只要升級 iOS 16 作業系統之後，將支援 Face ID 橫向解鎖功能，即使是螢幕橫放也能透過 Face ID 臉部辨識解除螢幕鎖定，再也不需要把手機轉來轉去了。
根據外媒報導，原本已經設定以 Face ID 臉部辨識進行解鎖的 iPhone 升級 iOS 16 作業系統後，不需要再進行任何設定就能立即使用橫向解鎖功能。
然而，有些可惜的是並不是所有相容 iOS 16 的 iPhone 都支援 Face ID 橫向解鎖，只有 iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 和 13 Pro Max 共 4 款機型支 Face ID 橫向解鎖。
iPhone 11 雖然不在支援橫向 Face ID 臉部辨識解鎖的名單，實測也不支援橫向解鎖，但當手機斜放 45 度時 Face ID 就能辨識解鎖。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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