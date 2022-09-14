不更新iOS 16也沒差？這4款iPhone沒有「電池百分比」 果粉猛吐槽
iOS 16昨（13）日開放更新，用戶們搶著嚐鮮5款超神功能，許多果粉搶在第一時間更新，就是衝著「電池百分比」的功能而來，但部分民眾更新後卻發現自己遭「排除在外」，原來「電池百分比」有機型限制，「這4款」iPhone都不支援該功能。
蘋果用戶更新iOS 16後，便可使用「電池百分比」功能，當前的手機電量可直接顯示在螢幕上，不需要再透過「下滑」右上角進控制中心，少了一步驟就能看到電量狀態，堪稱果粉的一大福音。「電池百分比」功能可自行設置開啟或關閉，只要進入「設定」→「電池」→「電池百分比」，便可進行調整。
然而，部分用戶卻無法使用「電池百分比」的功能，蘋果官網也明確點出「4款機型」，分別為：iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12 mini、iPhone 13 mini。官方並未說明不支援該功能的原因，但建議使用以上機款的用戶，可利用電池小工具來檢視手機當前的電量。
果粉們也分享「電池百分比」的使用心得，一名使用iPhone 12 Pro的網友發現，更新完iOS 16後，電池百分比就一直顯示在螢幕上，想關也關不掉，重開機也救不了，讓他相當苦惱。
許多鄉民也跳出來分享感想，「百分比好醜 +1」、「百分比配上完全不會減少的電池圖示真的滿詭異」、「醜爆的百分比..怎有人一直想要」、「我也是覺得不要顯示百分比比較好看」，也有人狂吐槽「笑死想關關不掉，13mini想嚐鮮也沒有」、「想要有的人反而沒有XD」、「mini想要還沒有QQ」、「天選之人」。
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