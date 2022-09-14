iOS 16在6款舊iPhone續航變爛？他實測這款「再戰10年」、iPhone 8最慘
蘋果iOS 16昨（13）日開放更新，多數果粉大讚鎖定畫面及1秒去背功能超好用，《聯合新聞網》也報導5個必玩功能。不過有少部分使用者發現有耗電問題，但真的升級之後耗電量增加嗎？國外一名YouTuber實測iPhone各機型發現驚人結果。
iOS 16裝置最低限制為iPhone 8、iPhone 8 Plus起跳，YouTube頻道「iAppleBytes」日前將已升級至iOS 16的iPhone 8、iPhone XR、iPhone SE 2、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13進行續航力測試，發現僅iPhone 8在iOS 16的續航力不如以往，只剩下2小時59分，其他5款續航力都有所提升，相關數據如下。
iOS 16下的iPhone續航力
．iPhone 8：2小時59分．iPhone XR：3小時45分．iPhone SE 2：5小時48分．iPhone 11：5小時47分．iPhone 12：7小時9分．iPhone 13：9小時4分
不過每款iPhone的電池健康度不同，iPhone 11至iPhone 13的健康度為100%，iPhone 8為97%、iPhone XR為86%、iPhone SE 2為92%，續航力會依電池健康度而有些微變化。該名YouTube表示，iOS 16確實帶來進步，他驚豔iPhone 12、iPhone SE 2提升不少，iPhone XR整體效能也來到相當好的成績，但iPhone 8的用戶則要考慮是否真的要升級至iOS 16。
PTT網友看完後表示，「原來更新變順不是錯覺」、「XS用戶可以放心升級，順暢度和續航都比iOS 15更好。」、「XR再戰十年」、「XR更新完續航提升有感（今天還重度使用），但通知中心常覺得觸控不靈敏。」但也有網友表示，「iPhone 13 Pro MAX剛更新完電也噴很快，要觀察幾天看看。」
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