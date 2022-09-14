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iOS 16在6款舊iPhone續航變爛？他實測這款「再戰10年」、iPhone 8最慘

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果iOS 16已開放更新，不少果粉大讚鎖定畫面及照片1秒去背功能超好用。（翻攝自蘋果官網）
蘋果iOS 16已開放更新，不少果粉大讚鎖定畫面及照片1秒去背功能超好用。（翻攝自蘋果官網）

蘋果iOS 16昨（13）日開放更新，多數果粉大讚鎖定畫面及1秒去背功能超好用，《聯合新聞網》也報導5個必玩功能。不過有少部分使用者發現有耗電問題，但真的升級之後耗電量增加嗎？國外一名YouTuber實測iPhone各機型發現驚人結果。

iOS 16裝置最低限制為iPhone 8、iPhone 8 Plus起跳，YouTube頻道「iAppleBytes」日前將已升級至iOS 16的iPhone 8、iPhone XR、iPhone SE 2、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13進行續航力測試，發現僅iPhone 8在iOS 16的續航力不如以往，只剩下2小時59分，其他5款續航力都有所提升，相關數據如下。

iOS 16下的iPhone續航力

．iPhone 8：2小時59分
．iPhone XR：3小時45分
．iPhone SE 2：5小時48分
．iPhone 11：5小時47分
．iPhone 12：7小時9分
．iPhone 13：9小時4分

一名YouTuber實測舊iPhone運行iOS 16，發現僅有iPhone 8的續航力最差，只剩下2小時59分。（翻攝自YouTube頻道「iAppleBytes」）
一名YouTuber實測舊iPhone運行iOS 16，發現僅有iPhone 8的續航力最差，只剩下2小時59分。（翻攝自YouTube頻道「iAppleBytes」

不過每款iPhone的電池健康度不同，iPhone 11至iPhone 13的健康度為100%，iPhone 8為97%、iPhone XR為86%、iPhone SE 2為92%，續航力會依電池健康度而有些微變化。該名YouTube表示，iOS 16確實帶來進步，他驚豔iPhone 12、iPhone SE 2提升不少，iPhone XR整體效能也來到相當好的成績，但iPhone 8的用戶則要考慮是否真的要升級至iOS 16。

他認為iPhone XR裝上iOS 16效能變得更好，跑分也來到史上新高。（翻攝自YouTube頻道「iAppleBytes」）
他認為iPhone XR裝上iOS 16效能變得更好，跑分也來到史上新高。（翻攝自YouTube頻道「iAppleBytes」

PTT網友看完後表示，「原來更新變順不是錯覺」、「XS用戶可以放心升級，順暢度和續航都比iOS 15更好。」、「XR再戰十年」、「XR更新完續航提升有感（今天還重度使用），但通知中心常覺得觸控不靈敏。」但也有網友表示，「iPhone 13 Pro MAX剛更新完電也噴很快，要觀察幾天看看。」

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