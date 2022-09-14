直接解散團隊！Google傳不再推出Pixelbook系列筆電

相關消息指出，Google已經取消推出下一款Pixelbook的計畫，並且解散負責打造筆電產品團隊。

依照The Verge網站取得消息，目前Google已經取消推出下一款Pixelbook的計畫，同時也將原本團隊成員解散，重新分配至其他發展項目。

Google在2017年時推出第一款Pixelbook，並且在2019年接續推出更輕便使用定位的Pixelbook Go。原本在今年Google I/O展開之前，Google裝置與服務資深副總裁Rick Osterloh受訪時，曾透露將持續佈局Pixelbook產品發展，但顯然目前已經取消此計畫。

而取消繼續發展Pixelbook的原因，或許與現有Chromebook市場重疊性過高，同時不像Pixel系列手機仍有諸多獨佔服務，能與其他品牌打造Android手機有明顯區隔。

另一方面，Google先前也曾透露因應疫情等因素影響營收，因此將放緩對外招募人才腳步，同時也計畫調整內部未有明顯發展成效項目，或許因此造成Pixelbook項目發展被取消，並且將相關團隊成員解散。

對此，Google發言人表示內部將持續建構對用戶有利的創新產品，同時不對相關報導內容作任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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