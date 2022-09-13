iOS 16 新增「2隱藏版小功能」 網激推：蘋果終於改了

蘋果在今（13）日正式釋出新系統iOS 16，許多忠實用戶早早下載更新，並分享自己的使用心得，一些用戶在更新之後發現意料之外的改動，其中「用Face ID解鎖相簿」和「鍵盤震動回饋」2點引來不少網友稱讚，直呼「瞬間愛上這次的更新」。

不少網友在Dcard上分享此次iOS 16更新後的驚喜彩蛋，其中一名網友表示他本來對新系統毫不期待，更新後開啟相簿卻有意外收穫，他發現以往隱藏和已刪除的照片容易被偷看，但更新後要用Face ID才能解鎖，降低了照片外流的風險。

iOS 16中被上鎖的相簿需要Face ID才能解開。圖擷自 Dcard

一些網友附和道，「終於更新個有用的功能了，蘋果不知道在堅持什麼」、「有些白目的朋友拿到手機會直接翻相簿稽查，很恐怖的」、「愛了愛了，以前只要去設定就能打開真的是太低能了」。

另一名網友則欣喜分享iOS 16終於有「鍵盤震動回饋」了，過去iPhone一但靜音會連震動也一併關閉，現在新系統已將震動和鈴聲、靜音分開，只要到「設定」內的「聲音與觸覺回饋」點選「鍵盤回饋」，再將「觸覺回饋」打開就能開啟震動，大大滿足喜歡打字有震動感的用戶。

愛好打字有震動感的用戶如今能在設定開啟「觸覺回饋」。圖擷自 Dcard

該功能獲得不少網友大讚，「超喜歡打字會震動的感覺，但又不喜歡開聲音，蘋果終於把它分開了」、「哇賽！我真的會為了這個功能升級」、「感謝告知，馬上開啟」、「之前8跟X出的時候就有了，但後來刪掉」、「太好了，這原本是我想跳槽去安卓的原因之一」。

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