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iOS 16使用心得分享！速度提升卻伴隨「1缺點」 網勸：再觀察幾天

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果於今（13)日凌晨1點釋出iOS 16，吸引大批用戶搶先下載。（美聯社）
蘋果於今（13)日凌晨1點釋出iOS 16，吸引大批用戶搶先下載。（美聯社）

iOS 16今（13）日凌晨1點開放更新，不少蘋果用戶趕在第一時間下載體驗，一名網友在PTT上分享使用3小時的心得，直言這次升級變化不大，雖速度提升，耗電也加快了，引起不少網友共鳴。

一名蘋果用戶在PTT上po出更新iOS 16的心得文，認為操作起來速度感提升，但以他使用XR、電池健康度100的狀況下耗電也相對加快，因此他認為變化不大，「整體來說我認為這次升級可升可不升，因為根本無感，除了速度變快，耗電也變快，其他根本差不多」。

不少網友也有同感，「Face ID感覺有變快」、「Face ID在體感上有稍微變快」、「真的變耗電，觀察2天看看」、「目前用完全不會燙，超神奇，但耗電真的變快了」。

另有網友認為優點更多，「優點：橫向解鎖啊」、「速度變快就是個很大的誘因了」，也有人表示耗電問題應多觀察幾天再下定論，「更新前後本來就比較耗電吧」、「建議用一個禮拜再來看有無耗電」、「耗電要過一兩天才準吧」。

iOS 蘋果 PTT Face ID

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