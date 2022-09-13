Xperia 1 IV玩電動更順！推Gamimg Edition電競特仕版、遊戲專屬配件Xperia Stream
繼先前與《決勝時刻：Mobile》 (Call of Duty:Mobile)、《絕地求生：Mobile》 (PUBG Mobile)合作電競賽事，同時也在近年推出的Xperia旗艦手機增加遊戲應用功能，Sony Mobile 9月12日宣佈推出Xperia 1 IV Gamimg Edition電競特仕版，同時也推出遊戲專屬配件Xperia Stream，藉此擴大進軍手機遊戲市場。
其中，Xperia 1 IV Gamimg Edition電競特仕版僅提供單一黑色款式，主要將記憶體增加至16GB，儲存容量則提升至512GB，並且搭配專為Xperia 1 IV開發的專屬遊戲配件Xperia Stream電競套件，透過空氣導流將手機降溫，藉此確保運作效能。
Xperia Stream電競套件同時也能透過具備LAN埠、USB Type-C接口、HDMI輸出專用接口及3.5mm耳機孔的四合一連接埠，對應穩定網路連接、螢幕顯示輸出、充電，以及進行實況直播對話互動的使用需求。
Xperia Stream電競套件由Sony Mobile與日本電競團隊SCARZ共同開發，主要針對長時間遊玩手機遊戲需求打造，並且採容易拆卸使用特性，甚至也能相容既有Xperia 1 IV使用，藉此讓更多使用者能沉浸遊玩手機遊戲。
包含Xperia 1 IV電競特仕版與Xperia Stream電競套件，都將在10月於台灣市場推出，但目前尚未公佈具體售價。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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