Intel曝Arc A750、Arc A770桌機版顯示卡規格
日前接連公佈Arc A750桌機版顯示卡，以及加上RGB燈效、名為Arc A770的桌機版顯示卡之後，Intel稍早進一步說明兩款桌機板顯示卡規格細節。
其中，Arc A750與Arc A770桌機版顯示卡均採用225W熱設計功耗設計，並且採8+6 Pin供電介面，以及採用PCIe 4.0介面，支援XeSS超級取樣技術與微軟DirectX 12 Ultimate。
Arc A750分別對應28組Xe核心、28組即時光影追跡運算元件，以及448組XMX引擎，運作時脈為2050MHz，並且配置8GB GDDR6顯示記憶體、對應256 bit記憶體介面與512 GB/s記憶體傳輸頻寬。而在Arc A770則對應32組Xe核心、32組即時光影追跡運算元件，以及512組XMX引擎，運作時脈為2100MHz，並且配置16GB GDDR6顯示記憶體、對應256 bit記憶體介面與560 GB/s記憶體傳輸頻寬。
而外型方面，Arc A750與Arc A770桌機版顯示卡採用相同外型設計，並且提供限量版款式，其中Arc A770桌機版顯示卡更提供RGB燈效功能。
Intel尚未公佈兩款顯示卡具體上市時間與建議售價，但預期將與接下來準備推出代號「Raptor Lake」、第13代Core系列處理器一同推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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