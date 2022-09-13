Intel曝Arc A750、Arc A770桌機版顯示卡規格

安卓（Android）和蘋果（Apple）各有愛好者，到底誰比較好的問題也一直被拿出檯面爭論，有網友說，通常批評 iPhone 沒創新、蘋果不思進取的人，幾乎都是旗艦 Android 手機使用者，多數使用Android 的人都是因為「價格低」使用中低階機，因此宣傳安卓的人自然很少，引起熱議。

2022-09-12 10:58