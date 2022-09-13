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Meta 10月揭曉頭戴裝置新品 網曝「Meta Quest Pro」實物照

聯合新聞網／ 楊又肇

Meta日前證實將於10月11日舉辦年度虛擬視覺大會Meta Connect，屆時將揭曉代號「Project Cambria」的下一款虛擬實境頭戴裝置。而網路上則是出現疑似「Project Cambria」的盒裝物品，其中顯示此款裝置將以「Meta Quest Pro」為稱。

以名稱來看，「Meta Quest Pro」顯然將成為Meta新款定位高階旗艦的虛擬實境頭戴裝置，同時從盒裝圖片更顯示此款頭戴裝置將顯得更輕巧，不像Quest系列仍有明顯厚重感，而配戴方式似乎採用類似微軟HoloLens般的固定方式。

而操作方式，則依然透過左右手持控制器進行互動，但預期也能透過手勢識別，或是透過聲控等方式操作。

至於此次曝光盒裝，上面明顯標注為工程樣品，並且不得轉售，似乎又是測試此項裝置的工程人員不小心遺落，最後則是被人領回。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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