吸果粉忠誠！傳蘋果今年推「硬體訂閱制」 有望年年換新iPhone＋軟體服務
蘋果並未如市場預期在秋季發表會上公佈結合硬體產品與服務的「訂閱方案」，但彭博新聞記者Mark Gurman在其《Power On》專欄透露，此「訂閱方案」仍可能會在未來幾週內對外公佈。
Mark Gurman認為，蘋果此項「訂閱方案」最快會在今年內，或是明年問世，可能會選在今年10月預計舉辦的第二場秋季發表會期間揭曉。
實際上，蘋果已經讓消費者能以簡單方式購買iPhone等產品，例如透過汰舊換新的每年換新機方案，以及分期付款購買方式，形式上幾乎與按月支付金額分期訂購一樣。
而在市場傳聞蘋果將推出全新硬體「訂閱方案」中，則是進一步綁定蘋果更多服務內容，例如iCloud、Apple Music，或是Apple TV+等服務，甚至可以視為Apple One訂閱方案的擴大版本，並且讓消費者更容易購買蘋果硬體裝置，例如新款iPhone，或是新款Mac機種。
除了蘋果，其實包含微軟、三星也都提供類似按月付費訂購的購機方案，讓消費者能以更簡單方式購買新機，同時也能確保消費者隔年購買新機依然會是相同品牌產品，藉此確保產品使用忠誠度。不過，蘋果進一步綁定其服務方案，自然也是希望吸引更多人使用其服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 蘋果新品整理／iPhone 14 Pro「動態島」配新紫色嘗鮮、Apple Watch三款包山包海
📢 解封衝日韓泰買iPhone 14！這國便宜到可賺1張廉航來回機票
📢 AirPods Pro 2降500元送更多個人化體驗！圖解3款蘋果耳機哪款適合你
📢 iPhone 14變貴！一表看14種機型價格、電池、功能 哪一款最划算
📢 平價旗艦PK！1圖看iPhone 14對決安卓贏在哪？Sony Xperia 5 IV電量超驚人
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言