吸果粉忠誠！傳蘋果今年推「硬體訂閱制」 有望年年換新iPhone＋軟體服務

蘋果並未如市場預期在秋季發表會上公佈結合硬體產品與服務的「訂閱方案」，但彭博新聞記者Mark Gurman在其《Power On》專欄透露，此「訂閱方案」仍可能會在未來幾週內對外公佈。

Mark Gurman認為，蘋果此項「訂閱方案」最快會在今年內，或是明年問世，可能會選在今年10月預計舉辦的第二場秋季發表會期間揭曉。

實際上，蘋果已經讓消費者能以簡單方式購買iPhone等產品，例如透過汰舊換新的每年換新機方案，以及分期付款購買方式，形式上幾乎與按月支付金額分期訂購一樣。

而在市場傳聞蘋果將推出全新硬體「訂閱方案」中，則是進一步綁定蘋果更多服務內容，例如iCloud、Apple Music，或是Apple TV+等服務，甚至可以視為Apple One訂閱方案的擴大版本，並且讓消費者更容易購買蘋果硬體裝置，例如新款iPhone，或是新款Mac機種。

除了蘋果，其實包含微軟、三星也都提供類似按月付費訂購的購機方案，讓消費者能以更簡單方式購買新機，同時也能確保消費者隔年購買新機依然會是相同品牌產品，藉此確保產品使用忠誠度。不過，蘋果進一步綁定其服務方案，自然也是希望吸引更多人使用其服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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