比iPhone 14更夯！20年前「放光小海豚」出土 七年級生暴動了

iPhone 14系列新機發表後，成為3C科技最熱門話題，但近來有網友就分享20年前最讓人瘋迷的「小海豚」懷舊神機，貼文釣出一票七年級生討論。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享海豚機照片，原PO的海豚機改裝成透明機殼，肉眼可見內部結構，他表示「當年的跑馬燈小海豚，晚上講電話可是最炫的⋯⋯」，透明殼身的海豚機搭配燈光閃爍，看來相當絢爛奪目。

照片曝光後，隨即引起七年級生內心強大的共鳴，大家紛紛留言直呼「響的時候全身都會發亮」、「去KTV嗨的時候好用」、「帶上放光小海豚，你就是最靚的仔！」、「當年有人的地方都閃閃發光，一個比一個炫」、「還要看雜誌自編鈴聲」、「現在說換手機殼，只是在幫手機『換手機套』，以前的換手機殼，就真的是在『換殼』」。

但不少人都提到海豚機非常耗電的缺點，「有時講電話講到一半還要請對方等一下⋯換個電池」、「改燈光除了耗電之外，手機還很容易出問題，很常使用卡頓」、「耗電超級快」、「有懷念～可是它真的很耗電，身上最少帶2顆電池出門」。

MOTOROLA CD928是全球第一支支援「中文輸入」的手機，當時推出黑、灰及金3種顏色，因機身圓滾似海豚，在台灣被暱稱為小海豚機，海豚機打開背蓋後即可看見中英文對照按鍵的貼紙。2000年代掀起改裝手機的熱潮，民眾都會把自己的手機裝上酷炫燈光或吊飾，海豚機便常被改裝，成為七彩炫麗的海豚機；在電影《那些年，我們追的女孩》劇情中，男主角柯景騰遭遇921地震，他打電話關心女主角沈佳宜，就是使用這支海豚機。

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