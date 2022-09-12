快訊

西太平洋可能三颱鼎立！颱風「南瑪都」最快周三生成 氣象局揭最新路徑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比iPhone 14更夯！20年前「放光小海豚」出土 七年級生暴動了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享20多年的一代神機「小海豚」，勾起七年級生心中滿滿的回憶。 圖擷自爆廢公社
網友分享20多年的一代神機「小海豚」，勾起七年級生心中滿滿的回憶。 圖擷自爆廢公社

iPhone 14系列新機發表後，成為3C科技最熱門話題，但近來有網友就分享20年前最讓人瘋迷的「小海豚」懷舊神機，貼文釣出一票七年級生討論。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享海豚機照片，原PO的海豚機改裝成透明機殼，肉眼可見內部結構，他表示「當年的跑馬燈小海豚，晚上講電話可是最炫的⋯⋯」，透明殼身的海豚機搭配燈光閃爍，看來相當絢爛奪目。

照片曝光後，隨即引起七年級生內心強大的共鳴，大家紛紛留言直呼「響的時候全身都會發亮」、「去KTV嗨的時候好用」、「帶上放光小海豚，你就是最靚的仔！」、「當年有人的地方都閃閃發光，一個比一個炫」、「還要看雜誌自編鈴聲」、「現在說換手機殼，只是在幫手機『換手機套』，以前的換手機殼，就真的是在『換殼』」。

但不少人都提到海豚機非常耗電的缺點，「有時講電話講到一半還要請對方等一下⋯換個電池」、「改燈光除了耗電之外，手機還很容易出問題，很常使用卡頓」、「耗電超級快」、「有懷念～可是它真的很耗電，身上最少帶2顆電池出門」。

MOTOROLA CD928是全球第一支支援「中文輸入」的手機，當時推出黑、灰及金3種顏色，因機身圓滾似海豚，在台灣被暱稱為小海豚機，海豚機打開背蓋後即可看見中英文對照按鍵的貼紙。2000年代掀起改裝手機的熱潮，民眾都會把自己的手機裝上酷炫燈光或吊飾，海豚機便常被改裝，成為七彩炫麗的海豚機；在電影《那些年，我們追的女孩》劇情中，男主角柯景騰遭遇921地震，他打電話關心女主角沈佳宜，就是使用這支海豚機。

3C 手機 Motorola

延伸閱讀

果粉信仰夠堅定？繼590元擦拭布⋯蘋果再推一條400元「專屬掛繩」

Pro系列被秒殺⋯他卻只想選平價版iPhone 14 網驚：不是沒道理

外送員出電梯被狗張大口狠咬下體 「爆蛋噴血」恐怖畫面瘋傳

妹子投履歷隔天公司通知面試 老闆下秒「要求追蹤IG」她嚇壞

相關新聞

來更新iPhone！iOS 16台灣時間13日凌晨登場 更新前先注意這5個動作

自從 iOS 16 在 6 月的 WWDC 2022 發表後，經過了 8 個 beta 測試版的測試，預計在台灣時間 9/13 推出 iOS 16 更新 ，屆時所有使用者都可以體驗全新改款的 Safari 瀏覽器、全新強化 FaceTime 的功能等等受矚目的新更新。 那 iOS 16 到底何時正式推出？升級前該注意哪些事情才能確保更新順利呢？

安卓一輩子贏不了蘋果？網提「1致命原因」：產生被剝奪感

安卓（Android）和蘋果（Apple）各有愛好者，到底誰比較好的問題也一直被拿出檯面爭論，有網友說，通常批評 iPhone 沒創新、蘋果不思進取的人，幾乎都是旗艦 Android 手機使用者，多數使用Android 的人都是因為「價格低」使用中低階機，因此宣傳安卓的人自然很少，引起熱議。

比iPhone 14更夯！20年前「放光小海豚」出土 七年級生暴動了

iPhone 14系列新機發表後，成為3C科技最熱門話題，但近來有網友就分享20年前最讓人瘋迷的「小海豚」懷舊神機，貼文釣出一票七年級生討論。 這名網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享海豚機照片，

他做「這動作」讓Fold4摺疊機摺痕消失！三星直搖頭：螢幕恐壞掉

在觸控式手機發展到一個極致時，折疊式觸控手機正悄悄掀起一股熱潮。儘管可折疊手機製作成本高，且不易生產，但三星仍極力發展可折疊商品，希望可以打破摺疊機不耐操的刻板意象。而三星也極力想讓摺疊機的摺痕不那麼清楚，但仍受限於技術突破。

Sony Xperia 1 IV電競特仕版正式亮相 專屬電競套件吸引玩家

向來以相機功能為主打的Sony Xperia手機，現在也決定進軍電競領域！Sony今宣布發表全新5G智慧手機「Xperi...

好瘋！買iPhone 14抽特斯拉 台灣大砸近300萬史上最狂開賣

iPhone 14即將在本周五開賣，往年開賣，電信業都會送一支新機或者是送大電視，台灣大哥大今日公布史上最勁爆、獎品總價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。