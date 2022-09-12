來更新iPhone！iOS 16台灣時間13日凌晨登場 更新前先注意這5個動作

自從 iOS 16 在 6 月的 WWDC 2022 發表後，經過了 8 個 beta 測試版的測試，預計在台灣時間 9/13 推出 iOS 16 更新 ，屆時所有使用者都可以體驗全新改款的 Safari 瀏覽器、全新強化 FaceTime 的功能等等受矚目的新更新。

那 iOS 16 到底何時正式推出？升級前該注意哪些事情才能確保更新順利呢？

iOS 16 正式推出時間

在蘋果官網有公佈 iOS 16 正式版將於美國時間 9 月 12 日登場（台灣時間 9 月 13 日），依照以往的經驗，通常會在美西時間早上 10 點正式釋出，按照推算 iOS 16 正式版將會在台灣時間 9 月 13 日星期二凌晨 1 點開放更新。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

哪些 iPhone 可以升級到 iOS 16

升級前請先瀏覽是否有相容您的設備，iOS 16 這次將不再支援 iPhone SE 1、iPhone 6s/6s Plus 及 iPhone 7/7 Plus，裝置最低限制為 iPhone 8/8 Plus 起跳。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

．iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max．iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max．iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max．iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max．iPhone XS/XS Max/XR．iPhone X．iPhone 8/8 Plus．iPhone SE（第二代）

確認 iPhone 容量是否足夠

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

雖然說更新系統不難，但 iOS 16 系統大小大約在 5.12 GB 左右，如果沒有預留充足的儲存空間，要更新系統就會變得很難！因此為了讓系統更新過程順利，建議至少讓 iPhone 保留至少 10GB 以上的空間再進行更新。

備份，備份，再備份！

無論是在升級、降級、重置設定或換新手機以前，備份永遠是不可略過的步驟，不管是使用 iCloud 或 iTunes 進行備份都好，只要確認自己的資料受到保護就無損失。

請到「設定」> Apple ID > iCloud >「備份」，選擇【立即備份】。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

確認穩定的網路環境

自從有了 OTA 的更新方式後，幾乎所有的使用者都將以往從電腦更新的習慣改成直接從 iPhone 直接更新，但無論是利用 4G、5G 還是 Wifi 進行更新，網路穩定性都和更新的快慢成敗有關。

如果不確定環境中的 Wi-Fi 或是 4G/5G 網路夠不夠穩，那就請使用電腦上的 iTunes 透過傳輸線進行更新。

準備更新 iOS 16

準備已就緒，請在台灣時間 9 月 13 日星期二凌晨 1 點後，到「設定」>「一般」>「軟體更新」，iOS 16 的軟體更新就會出現囉。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載。》

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