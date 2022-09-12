快訊

「梅花」進逼風雨強勁！桃園復興區後山3里 下午停止上班上課至午夜

遭逼宮憤而離開東森 陳斐娟預告揭黑幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

來更新iPhone！iOS 16台灣時間13日凌晨登場 更新前先注意這5個動作

聯合新聞網／ APPLEFANS 蘋果迷
（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）
（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

自從 iOS 16 在 6 月的 WWDC 2022 發表後，經過了 8 個 beta 測試版的測試，預計在台灣時間 9/13 推出 iOS 16 更新 ，屆時所有使用者都可以體驗全新改款的 Safari 瀏覽器、全新強化 FaceTime 的功能等等受矚目的新更新。

那 iOS 16 到底何時正式推出？升級前該注意哪些事情才能確保更新順利呢？

iOS 16 正式推出時間

蘋果官網有公佈 iOS 16 正式版將於美國時間 9 月 12 日登場（台灣時間 9 月 13 日），依照以往的經驗，通常會在美西時間早上 10 點正式釋出，按照推算 iOS 16 正式版將會在台灣時間 9 月 13 日星期二凌晨 1 點開放更新。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）
（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

哪些 iPhone 可以升級到 iOS 16

升級前請先瀏覽是否有相容您的設備，iOS 16 這次將不再支援 iPhone SE 1、iPhone 6s/6s Plus 及 iPhone 7/7 Plus，裝置最低限制為 iPhone 8/8 Plus 起跳。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）
（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

．iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
．iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max
．iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max
．iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max
．iPhone XS/XS Max/XR
．iPhone X
．iPhone 8/8 Plus
．iPhone SE（第二代）

確認 iPhone 容量是否足夠

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）
（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

雖然說更新系統不難，但 iOS 16 系統大小大約在 5.12 GB 左右，如果沒有預留充足的儲存空間，要更新系統就會變得很難！因此為了讓系統更新過程順利，建議至少讓 iPhone 保留至少 10GB 以上的空間再進行更新。

備份，備份，再備份！

無論是在升級、降級、重置設定或換新手機以前，備份永遠是不可略過的步驟，不管是使用 iCloud 或 iTunes 進行備份都好，只要確認自己的資料受到保護就無損失。

請到「設定」> Apple ID > iCloud >「備份」，選擇【立即備份】。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）
（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

確認穩定的網路環境

自從有了 OTA 的更新方式後，幾乎所有的使用者都將以往從電腦更新的習慣改成直接從 iPhone 直接更新，但無論是利用 4G、5G 還是 Wifi 進行更新，網路穩定性都和更新的快慢成敗有關。

如果不確定環境中的 Wi-Fi 或是 4G/5G 網路夠不夠穩，那就請使用電腦上的 iTunes 透過傳輸線進行更新。

準備更新 iOS 16

準備已就緒，請在台灣時間 9 月 13 日星期二凌晨 1 點後，到「設定」>「一般」>「軟體更新」，iOS 16 的軟體更新就會出現囉。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）
（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 蘋果 iPhone iOS

延伸閱讀

蘋果新品整理／iPhone 14 Pro「動態島」配新紫色嘗鮮、Apple Watch三款包山包海、AirPods Pro 2聲歷其境

想清庫存？拆開蘋果M2版MacBook Pro 結果只有「這1處」不一樣

圖文教你做／蘋果iPhone App怎麼藏好藏滿不被搜到？4招學起來

解封衝日韓泰買iPhone 14！這國便宜到可賺1張廉航來回機票

相關新聞

來更新iPhone！iOS 16台灣時間13日凌晨登場 更新前先注意這5個動作

自從 iOS 16 在 6 月的 WWDC 2022 發表後，經過了 8 個 beta 測試版的測試，預計在台灣時間 9/13 推出 iOS 16 更新 ，屆時所有使用者都可以體驗全新改款的 Safari 瀏覽器、全新強化 FaceTime 的功能等等受矚目的新更新。 那 iOS 16 到底何時正式推出？升級前該注意哪些事情才能確保更新順利呢？

安卓一輩子贏不了蘋果？網提「1致命原因」：產生被剝奪感

安卓（Android）和蘋果（Apple）各有愛好者，到底誰比較好的問題也一直被拿出檯面爭論，有網友說，通常批評 iPhone 沒創新、蘋果不思進取的人，幾乎都是旗艦 Android 手機使用者，多數使用Android 的人都是因為「價格低」使用中低階機，因此宣傳安卓的人自然很少，引起熱議。

他做「這動作」讓Fold4摺疊機摺痕消失！三星直搖頭：螢幕恐壞掉

在觸控式手機發展到一個極致時，折疊式觸控手機正悄悄掀起一股熱潮。儘管可折疊手機製作成本高，且不易生產，但三星仍極力發展可折疊商品，希望可以打破摺疊機不耐操的刻板意象。而三星也極力想讓摺疊機的摺痕不那麼清楚，但仍受限於技術突破。

好瘋！買iPhone 14抽特斯拉 台灣大砸近300萬史上最狂開賣

iPhone 14即將在本周五開賣，往年開賣，電信業都會送一支新機或者是送大電視，台灣大哥大今日公布史上最勁爆、獎品總價...

Bose消噪耳塞II 全新耳內音場調校技術更智慧

進入真無線降噪耳機的戰國時代，對聲學技術有高度要求的消費者，也許可以再期待一下Bose發表的全新一代Bose Quiet...

把握最後6小時！Google生日慶 官網買Pixel 6 Pro現折7千

Google生日慶特價活動即將結束，今年特別推出生日週年慶限定版設計，只要在台灣時間9月11日晚上11:59前購買Pix...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。