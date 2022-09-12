安卓一輩子贏不了蘋果？網提「1致命原因」：產生被剝奪感

安卓（Android）和蘋果（Apple）各有愛好者，到底誰比較好的問題也一直被拿出檯面爭論，有網友說，通常批評 iPhone 沒創新、蘋果不思進取的人，幾乎都是旗艦 Android 手機使用者，多數使用Android 的人都是因為「價格低」使用中低階機，因此宣傳安卓的人自然很少，引起熱議。

一名網友在PTT以「認真說安卓一輩子都贏不了蘋果吧」為題發文，他表示，常批評iPhone沒創新、蘋果不思進取的人，大多是旗艦 Android 手機使用者，他們最生氣的一點是明明自己手機很好，但是外界卻不知道，進而產生了相對被剝奪感。

網友表示，以前如果拿iPhone，身邊的人可能都會投以羨慕的眼神說「哇！你好有錢喔！這隻手機很貴吧？」，不過現在拿iPhone已經不稀奇，反倒是拿差不多的錢買了旗艦 Android 的人才叫做奢侈，旗艦 Android 手機其實各方便都不錯，但這些高端產品的好處永遠只有一小群人體驗過，因此幫Android 優點宣傳的人也只剩一小群。

Android 最大宗的消費者其實是為了「價格」而買中低階手機的人，比較差的規格，就產出比較差的操作體驗，因此拿中低階Android手機的消費者，當然也不會向外界宣傳Android有多棒，反之iPhone的使用者就會自然而然的主動把手機的優點擴散給人知道，像是AirDrop 傳檔多快、AirPods 裝置切換多流暢，旁人看了自然就會被iPhone吸引。

網友看完也紛紛留言，「安卓旗艦的悲歌和最好笑的一點莫過於此，再好用，同價位情況下沒人要買」、「看用途，我的用途上安卓蘋果都差不多，其實大部分人的需求都很基本」、「大家又不是傻子，價格性能一比就知道要買什麼了，市占率就說明一切」、「不買iPhone跑去買高階Android就好像國產不買跑去買歐洲車一樣」。

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