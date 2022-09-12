他做「這動作」讓Fold4摺疊機摺痕消失！三星直搖頭：螢幕恐壞掉
在觸控式手機發展到一個極致時，折疊式觸控手機正悄悄掀起一股熱潮。儘管可折疊手機製作成本高，且不易生產，但三星仍極力發展可折疊商品，希望可以打破摺疊機不耐操的刻板意象。而三星也極力想讓摺疊機的摺痕不那麼清楚，但仍受限於技術突破。
根據《Phone Arena》報導，三星的高端折疊手機Galaxy Z Fold4是性能最好的折疊機之一，除了擁有7.6吋主螢幕外，還配有比Galaxy Z Fold3更寬的6.2寸外顯示螢幕，已提高實用性。此外，它更搭載功能強大的相機並由高端晶片支援。
Galaxy Z Fold4的整體功能都比Galaxy Z Fold3有了全面的升級，但雙螢幕間的摺痕卻是三星待解的一大考驗。三星內部曾有人提出可以撕去保護膜，可讓摺痕看起來不那麼明顯的點子，但卻被認為不夠謹慎。三星表示，主螢幕都會貼上保護膜，而且不可撕掉該保護膜，因為保護層是手機整體結構的一部分，若撕去容易導致裝置故障。
這次除了硬軟體升級外，三星用了更強的黏劑固定保護膜，因為有些Galaxy Z Fold3的用戶表示，螢幕貼會自動掉落，雖然三星表示撕掉保護貼會影響手機功能，但仍有些用戶說沒有螢幕保護貼，他們的手機仍能正常運作。
不少網友對三星此建議覺得很荒謬，除了不能隨意撕掉保護貼這件事讓用戶很困擾外，有些人也飽受維修困擾。便有網友說：「若摺痕困擾著你，為什麼要買摺疊機呢？」
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