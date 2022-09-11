安卓旗艦機無法用上好幾年？網反駁：中低階都能超過3年了

隨著科技日益進步，現在幾乎是人手一機的時代，而手機的廠牌選擇也相當多，每個人都可以依照自己的喜好和需求去購買。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「安卓旗艦真的無法用好幾年？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「安卓旗艦真的無法用好幾年？」為題發文，原PO透露常常看到iPhone和Android手機互比耐用年限，而一支2到4萬元的iPhone，價格也相當於安卓的旗艦機款。

然而，原PO好奇安卓旗艦機是否真的用不到3到6年，雖然自己手上的S10+，用了3年還是覺得很好用，就算有時候有想換手機的念頭，不過都是一閃而過而已。在貼文的最後，原PO詢問大家「我想應該不會有人拿2到4萬iPhone，去比1萬出安卓，然後再去說安卓不耐用吧？掛？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「安卓旗艦掉價很快」、「安卓旗艦能撐半年就不錯了」、「常玩遊戲的話，安卓電池是相對消耗快」、「安卓買不到喜歡的殼，就想換手機了」、「我同事折疊機用3個月直接丟了」、「安卓越用越卡，真的超爛」、「真的，5萬多的手機才2個月就變頓了」。

另外，也有網友持不同想法，「為什麼不行，我上一支都用3年了」、「S8用4年多了，上一支N2用5年多」、「我媽三星中階機種用了5年」、「我安卓1萬初頭的可以用3年多」、「中低階都能用超過3年，現在手上這支3年半了」、「小米用5年，Sony用7年」、「我1萬元安卓用到現在5年了」。

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