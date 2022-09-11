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「買iPhone用很久VS每年換一支安卓？」 PTT兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇蘋果和安卓手機該如何選擇。 示意圖／ingimage
原PO好奇蘋果和安卓手機該如何選擇。 示意圖／ingimage

蘋果（Apple）日前在秋季發表會上，公開萬眾矚目的iPhone14系列，不少果粉都為之瘋狂。一名網友在網路上發文，詢問大家「要每年換一支1萬元的安卓手機，還是直接買4萬元的iPhone Pro？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「買iPhone用很久VS每年換一台安卓」為題發文，原PO透露朋友今年要買iPhone14，但自己認為對方沒有在拍照，加上薪水也沒有多少，為何一定要買iPhone。然而，對方回應因為iPhone可以用很久，大約壽命可以有4到6年。

對此，原PO好奇詢問大家「現在隨便一支1萬元左右的安卓手機，難道還是輸4年前的iPhone10？如果預算就這樣，要每年換一支1萬元的安卓手機，還是直接買4萬元的iPhone Pro？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這不用選吧⋯當然iPhone啊」、「我選2年換一次iPhone」、「買最高階的真的用很久」、「當然選iPhone，然後每年換」、「6s換過2次電池還在用」、「我選每年換iPhone」、「iPhone真的可以用很久，我第一支iPhone SE，已經6年了還超級順暢，只有換過一次原廠電池」、「iPhone用5年了還是很順」、「iPhone6s+，目前6年7個月了還沒退役」。

另外，也有網友持不同意見，「我的安卓已經用2年半啦，不想換」、「安卓亂亂用比較爽」、「安卓用6年了，只是邊角有敲到會割手」、「我1萬元安卓手機都用4、5年」、「我安卓用4年了，還好好的」、「我安卓用6年了，今年第一次換電池」、「我是都買安卓萬元機，2年想換就換」、「1萬元安卓也可以用4年」、「我每支安卓都用3年以上」。

PTT

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