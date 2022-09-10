Google針對Android加入諸多更新 更方便透過Nearby Share功能分享檔案

Google稍早宣布諸多針對Android作業系統更新，其中包含強化自家無線分享檔案功能Nearby Share，以及更多針對身障輔助功能的更新。

在新版Nearby Share功能中，只要裝置登入相同Google帳號，即可在未喚醒、解鎖裝置情況下直接分享檔案，方便使用者將Android手機端檔案分享給登入相同帳號的Google TV、Android平板等裝置使用。

而針對Google Meet功能更新部分，則是在線上視訊會議過程加入可同時觀看相同YouTube影片，同時上限人數可達100人的功能。

另外，在Google Drive、Google Keep功能中，則是針對更大尺寸螢幕調整操作介面，例如在Google Drive可以更快開啟Google Docs、Google Slides，或是Google Sheets功能項目，至於在Google Keep部分則能透過更大字體顯示內容及待辦事項。

在Gboard輸入法功能部分，則是增加新款「Emojify」快速鍵功能，讓使用者能在輸入英文時，自動添加合適的表情符號，但目前暫時還沒有計畫支援其他語言。

此次針對身障輔助功能更新，則是針對既有聲音提示功能強化，可在識別到火警警報等緊急聲響時，透過更明顯的視覺提示進行告知，同時也加入可讓使用者自行錄製需要注意聲響內容，藉此對應個人留意需求。

其他部分則包含在Google TV內加入口述影像字幕，以及可讓使用者透過語音搜尋查找支援口述影像字幕的影片內容，而針對Wear OS更新部分，則是加入更多個人化功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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