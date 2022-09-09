Bose推出第二代入耳式主動降噪耳機QuietComfort Earbuds II

Bose宣布推出其第二代入耳式主動降噪耳機QuietComfort Earbuds II，其中讓耳機體積縮減三分之一，更可透過Bose CustomTune智慧耳內音場調校技術，針對使用者耳內結構自動調整個人化音場。

相比前一代款式，QuietComfort Earbuds II採用全新外型設計，並且讓耳機體積縮減，同時也降低耳機突兀感，重量更不到7公克，另外也配合全新Fit Kit耳塞配件，讓使用者能彈性地依照個人需求調整耳塞、耳翼配件組合，以及合適尺寸大小。

QuietComfort Earbuds II以藍牙5.3規格與裝置連接，本身對應IPX4等級防水防汗，耳機最長續航時間可達6小時，配合充電盒可額外延長約18小時電力，並且對應4組麥克風，其中三組位於外側，主要用於主動降噪收音，而另一組則位於內側，作為通話使用，並且可透過Bose演算法與客製化晶片等，在毫秒時間內送出降噪用的反向聲波，藉此達成更自然的降噪效果。

而除了透過ActiveSense動態噪音適應技術，依據環境自動導入最佳化的降噪效果，更可結合CustomTune量測最佳聽感方式，進一步提高降噪表現，其中包含可即時感測周遭噪音變化，進而提高降噪表現，甚至可在通透模式保留外界自然清晰聲音，或是透過開啟動態噪音感測功能，在耳機自動偵測到噪音後，即可自動開啟降噪處理模式，當噪音結束後便會自動停止，避免主動降噪時產生反向波造成聽感不適。

QuietComfort Earbuds II建議售價為新台幣9500元，預計在10月14日率先推出黑色，岩白色款式則會在今年底以前推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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