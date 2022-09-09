Bose推出第二代入耳式主動降噪耳機QuietComfort Earbuds II
Bose宣布推出其第二代入耳式主動降噪耳機QuietComfort Earbuds II，其中讓耳機體積縮減三分之一，更可透過Bose CustomTune智慧耳內音場調校技術，針對使用者耳內結構自動調整個人化音場。
相比前一代款式，QuietComfort Earbuds II採用全新外型設計，並且讓耳機體積縮減，同時也降低耳機突兀感，重量更不到7公克，另外也配合全新Fit Kit耳塞配件，讓使用者能彈性地依照個人需求調整耳塞、耳翼配件組合，以及合適尺寸大小。
QuietComfort Earbuds II以藍牙5.3規格與裝置連接，本身對應IPX4等級防水防汗，耳機最長續航時間可達6小時，配合充電盒可額外延長約18小時電力，並且對應4組麥克風，其中三組位於外側，主要用於主動降噪收音，而另一組則位於內側，作為通話使用，並且可透過Bose演算法與客製化晶片等，在毫秒時間內送出降噪用的反向聲波，藉此達成更自然的降噪效果。
而除了透過ActiveSense動態噪音適應技術，依據環境自動導入最佳化的降噪效果，更可結合CustomTune量測最佳聽感方式，進一步提高降噪表現，其中包含可即時感測周遭噪音變化，進而提高降噪表現，甚至可在通透模式保留外界自然清晰聲音，或是透過開啟動態噪音感測功能，在耳機自動偵測到噪音後，即可自動開啟降噪處理模式，當噪音結束後便會自動停止，避免主動降噪時產生反向波造成聽感不適。
QuietComfort Earbuds II建議售價為新台幣9500元，預計在10月14日率先推出黑色，岩白色款式則會在今年底以前推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 蘋果新品整理／iPhone 14 Pro「動態島」配新紫色嘗鮮、Apple Watch三款包山包海
📢 解封衝日韓泰買iPhone 14！這國便宜到可賺1張廉航來回機票
📢 AirPods Pro 2降500元送更多個人化體驗！圖解3款蘋果耳機哪款適合你
📢 iPhone 14變貴！一表看14種機型價格、電池、功能 哪一款最划算
📢 平價旗艦PK！1圖看iPhone 14對決安卓贏在哪？Sony Xperia 5 IV電量超驚人
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言