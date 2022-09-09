開箱／換上大尺寸觸控螢幕、操作變得更直覺的Insta360 X3
在2020年推出加入10公尺防水、強化AI拍攝剪輯效果的Insta360 ONE X2之後，Insta360再次宣佈推出加入更大觸控螢幕，操作介面佈局有所改變的升級款Insta360 X3，名稱上也去除「One」字樣。
而將名稱去除「One」字樣，Insta360方面透露是為了簡化產品名稱，但也可能是為了與既有Insta360 One R系列產品做更明顯產品定位區隔。
以外觀來看，Insta360 X3與先前推出的Insta360 One X2相似，但機身搭載螢幕明顯加大，同時也從原本圓形螢幕改為2.29吋矩形螢幕，讓畫面檢視更加方便，同時也便於觸控操作。
而主要功能如電源、錄影，以及此次新增的鏡頭切換按鍵與可快速選擇自訂拍攝模式的「Q」按鍵，一樣都採用實體按鍵設計，即便使用者在戶外配戴手套，或是手指溼潤情況下，都能直覺操作。
至於收音部分，此次也做了指向收音強化設計，讓聲音內容可以更清晰地被收錄。內建電池容量則達1800mAh，可對應充足的錄影時間。
而螢幕下緣原本僅提供單一快速錄影啟動按鍵的設計，更額外增加一組快速切換前後鏡頭開啟模式的按鍵，方便使用者更直覺切換前鏡頭、後鏡頭，或是同時開啟前後鏡頭，不用再額外透過app或進功能選單設定。
另外，機身側面增加可快速切換拍攝模式的「Q」按鍵，則是方便使用者自訂最多5組設定，依照不同拍攝需求切換。
實際開箱：
硬體規格部分，Insta360 X3採用升級設計的1/2吋感光元件，在可對應5.7K解析度的全景影片更加入支援HDR拍攝模式，最高可對應7200萬畫素解像表現，單鏡頭則可對應4K解析度畫質，最高則可對應8K解析度的延時攝影記錄，其他部分則支援跟拍與第三人稱隱形自拍棒效果。
機身內建FlowState防震技術，以及360°全景水平校正功能，讓使用者透過手持等方式進行拍攝時，依然可以維持影像穩定，另外本身也支援10公尺水下使用，搭配潛水盒則可對應更久的沉水使用模式。
至於在拍攝後剪輯部分，使用者依然可以透過Insta360 App進行快速剪輯，並且透過套用創意工作室特效範本方式快速剪輯各類趣味影片，或是透過Snap Wizard進行剪輯，並且配合人工智慧識別方式快速自動剪輯，藉此創作更生動影片內容。
另外，使用者亦可透過Insta360 Studio電腦版軟體剪輯，藉此進行更細膩的後期製作，並且選擇以最高解析度輸出影片。
建議售價方面，Insta360 X3將以649.99美元價格於9月8日企開放銷售，台灣地區建議售價則是新台幣16999元。
與Insta360 One X2比較：
實際拍攝效果：
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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