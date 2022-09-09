GoPro可能計畫推出迷你相機GoPro HERO11 Black mini

聯合新聞網／ 楊又肇
▲(圖／擷自德國Winfuture.de網站)
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近期曝光GoPro Hero11 Black外觀影像後，GoPro似乎也計畫推出另一款迷你機種GoPro Hero11 Black mini

GoPro Hero11 Black mini有點類似GoPro過去曾在Hero4、Hero5機種推出的Session系列運動攝影機，但GoPro Hero11 Black mini整個體型還是稍微大了一些，藉由移除前後螢幕，讓使用者透過更小機身輕便使用，而機身底部同樣搭載可折合收納的鎖片，另外也在背面搭載鎖片，預期可讓使用者以更多元固定方式使用。

而顯然是為了散熱需求，GoPro Hero11 Black mini背面佈滿鰭片設計，甚至還特別標上燙手圖示。機身按鍵則在頂端搭載電源按鍵，正面部分則搭載藍牙連接按鍵設計。

▲(圖／擷自德國Winfuture.de網站)
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▲(圖／擷自德國Winfuture.de網站)
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GoPro Hero11 Black mini預期將與GoPro Hero11 Black一同亮相，產品定位上可能鎖定更輕便使用，甚至可以配合GoPro Hero11 Black作為延伸輔助拍攝使用，例如讓GoPro Hero11 Black拍攝主要畫面，其他鏡位則可透過GoPro Hero11 Black mini進行輔助拍攝。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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