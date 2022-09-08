平常僅追劇、看YouTube 他憂iPad是否能戰7年？ 網直呼：絕對沒問題
3C產品容易因個人使用狀況，而決定產品壽命。PTT有網友因為手機綁約關係，打算4年後再汰換3C產品，但他的iPad就必須7年後才能汰換，因此詢問「一台iPad正常使用可以撐到7年嗎？」網友則紛紛表示「絕對沒問題」。
原PO發文表示，因為目前所使用的手機綁約到2026年年初，預計到時可以利用資費補貼再續一台iPhone，順便把2019年的iPad air3代一起更新。
在使用習慣上，他說明自己沒有重度使用，平時看YouTube、追劇、看PTT基本上都夠用，但困惑的是原本的iPad已經從2019買到現在，至今已過3年，若要依照綁約期限汰換，還需要再使用4年至2026年，也就是這台iPad要使用7年，他直呼「是不是感覺有點硬？」並尋求網友意見。
許多網友紛紛表示沒問題，「大概3~4年要換一次電池，撐7年沒問題」、「2017的ipad，重度使用到現在還是很順，就是電池問題」、「我家iPad第五代2017購入，到現在更新最新iPadOS很好用，感覺再戰10年沒問題」、「如果你只是看看網頁、影片、電子書的話應該沒什麼問題吧」、「可以，我2014 Air用到現在還在用」、「絕對可以，我的air一代還在用，應該有10年吧」。
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