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日本「游擊豪雨」頻傳 他靠iPhone兩功能拍到驚異奇景

聯合新聞網／ 綜合報導
日本近來多處發生「游擊豪雨」的局部降雨情形。圖擷取自twitter
日本近來多處發生「游擊豪雨」的局部降雨情形。圖擷取自twitter

大自然無奇不有，有時在傾盆大雨的地區，旁邊沒多遠的地方卻是萬里無雲。這種現象在日本也被稱為「ゲリラ豪雨（Guerrilla Rainstorm）」，意思是雨勢就像是游擊隊一樣，神出鬼沒讓人捉摸不定。近來一位日本網友，就拍下了這種「游擊豪雨」的奇景現象。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「wacamera」近來分享一張用iPhone拍下的豪雨照片。畫面中右側正下著驚人的大雨，雨水像是大瀑布傾盆而下，左側卻別說是雨了，烏雲旁的天空還是一片蔚藍，絲毫沒有一點降水的跡象。

wacamera表示，這張照片拍攝於大阪府枚方市內。當天日本各地都發生了這種「游擊豪雨」的狀況，wacamera也在開車到一半時，發現不遠處就有如此奇景，於是下車用手機進行拍攝。靠著iPhone的三倍光學變焦功能，以及儘可能控制曝光，總算紀錄下這般難得的畫面。

網友見照也紛紛表示「這也太猛了」、「我也有看到這個雨柱」、「簡直是瀑布了」、「自然的力量太強大了」、「黑色一片烏雲看了就恐怖」、「居然用iPhone就能拍出這種照片」、「雨之呼吸 二之型」、「是不是應該先逃跑」、「旁邊好像有一隻鳥」、「第一次看到這麼漂亮的雨柱」。

豪雨 大阪 iPhone

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