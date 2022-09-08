Sony將於9/12揭曉遊戲相關產品 可能是上半年曾短暫亮相的Game Gear

Sony近期揭曉Xperia 5 IV之後，隨即又預告將於日本時間9月12日下午1點 (台灣時間9月12日下午2點)舉辦以「Born To Game」為主題的活動，並且透露新品將針對重度玩家、實況主打造。若沒意外的話，即將揭曉新品可能與上半年揭曉旗艦手機Xperia 1 IV時，同步揭曉的專屬散熱背蓋Game Gear，但預期還會有其他公佈消息。

在近年手機產品中，Sony持續與眾多遊戲業者合作，讓更多手機遊戲能配合Xperia系列手機採21:9顯示比例螢幕呈現最佳畫面，同時去年與《決勝時刻：Mobile》 (Call of Duty:Mobile)合作電競賽事之後，今年更宣佈與《絕地求生：Mobile》 (PUBG Mobile)合作，並且讓Xperia 1 IV成為2022世界錦標賽官方指定手機，同時也將成為《絕地求生：Mobile》日本聯賽第二季的官方指定手機。

而今年預告的專屬散熱背蓋Game Gear，更是Sony計畫讓Xperia系列手機更深入遊戲市場佈局，同時也呼應PlayStation品牌目前積極爭取手機遊戲市場發展機會的情況。此外，從今年開始強化手機直播功能，實際上也凸顯Sony計畫藉由手機吸引更多實況主的想法，而非僅侷限吸引影音創作者使用。

不過，Sony是否會以Xperia Pro定位產品打造適合遊戲玩家使用的手機？先前其實已經有不少傳聞，特別是Sony過往也曾推出結合PlayStation遊玩要素的Xperia Play，後續則是主打可讓Xperia系列手機配合PlayStation app與控制手把，即可透過串流方式連動遊玩PlayStation主機上所執行遊戲，因此許多看法猜測Sony接下來將會推出隸屬Xperia Pro定位的遊戲手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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