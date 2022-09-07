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旗艦機對決蘋果！Google 10月6日曝光Pixel 7、Pixel Watch新品

聯合新聞網／ 楊又肇

Google稍早證實將於美國東岸時間10月6日上午10點 (台灣時間10月6日晚間10點)舉辦Made by Google新品發表活動，預計將一連公佈Pixel 7、 Pixel 7 Pro，以及Pixel Watch在內新品。

而活動屆時將選在美國紐約布魯克林新潮街區威廉斯堡 (Williamsburg)舉辦，同時活動當天就會開放新品預購，並且透過位於紐約的Google實體店面展示。

Google已經在今年Google I/O 2022期間公佈Pixel 7系列等新品，其中在Pixel 7系列將推出Pixel 7與Pixel 7 Pro，背面相機模組維持採用橫幅設計，並且將從原本黑色模組改為回收鋁金屬材質，大致仍維持相同設計視覺，另外也將搭載新一代Tensor處理器，但目前並未公布更多硬體細節。

但從日前曝光編碼內容顯示代號，Google可能準備推出另一款代號「Lynx」 (L10)的新款Pixel手機，或許會是先前有不少傳聞的Pixel品牌螢幕可凹折手機

至於Pixel Watch則確定採用圓形錶面、具備側邊錶冠操作功能，本身更具備獨立連網運作使用模式，錶身更標榜採回收不鏽鋼材打造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 紐約

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