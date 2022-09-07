華為Mate 50「向上捅破天」 能透過北斗衛星發送手機位置資訊

華為9月6日宣布推出Mate 50系列旗艦手機，同時也確定推出與Porsche Design合作打造的Mate 50 RS，另外也宣布啟用其影像品牌XMAGE。同時，華為也說明Mate 50系列手機可透過北斗衛星系統持續發送位置等資訊，在身處荒漠、海上等無法收訊地點，以及面臨突發災害時，與外界維持聯繫。

外觀強調融合巴黎卯釘概念設計

外觀部分，Mate 50系列仍延續過往設計風格，但是強調融合巴黎卯釘概念設計，藉此呈現奢華的視覺質感，分別提供冰霜銀、耀金黑與流光紫三款配色，皮革背蓋款式則提供昆侖破曉、昆侖霞光兩款配色，並且區分Mate 50與Mate 50 Pro，以及與Porsche Design合作打造的Mate 50 RS三種機型，均搭載新版鴻蒙作業系統。

硬體規格方面，Mate 50採用6.7吋、中間置頂開孔設計的AMOLED螢幕，解析度為2700 x 1224，支援90Hz畫面更新率與最高300Hz觸控採樣率，螢幕則對應1440Hz PWM調光與、10.7億色原色顯示，以及HDR顯示效果，並且支援人臉解鎖與螢幕下指紋解鎖功能。

Mate 50 Pro則採用6.74吋、瀏海造型的AMOLED螢幕，解析度為2616 x 1212，支援120Hz畫面更新率與最高300Hz觸控採樣率，同樣支援1440Hz PWM調光與、10.7億色原色顯示，以及HDR顯示效果，並且支援人臉解鎖與螢幕下指紋解鎖功能。

電力剩下1%時，自動開啟延長電力功能

機身部分則對應IP68等級防水防塵，Mate 50內建4460mAh電池容量與66W有線快充，以及50W無線快充與7.5W反向無線充電，Mate 50 Pro電池容量則採4700mAh規格。

另外，兩款手機都搭載電量低於1%時，即可自動開啟的「聚能泵」設計，讓使用者能保留約可待機3小時，以及12分鐘通話時間，或是掃4次QR Code、顯示10次QR Code的電力，讓使用者還能透過手機完成掃碼支付，或是確保重要來電能順利接聽。

依然僅支援4G連網，額外加入透過北斗衛星發送位置資訊功能

處理器部分仍受限中美貿易制裁，Mate 50與Mate 50 Pro都是採用Qualcomm提供僅支援4G LTE連網規格的Snapdragon 8+ Gen 1處理器，依然無法對應5G連網，但預期可配合支援安裝5G SIM卡的保護殼配件對應上網需求。

而先前預告透露支援衛星通訊功能，則是對應透過北斗衛星發送手機位置，並且可透過暢連App啟用，但僅能對應位置資訊發送，不支援從衛星端接收資訊功能，同時此項功能也僅限在空曠、無遮蔽地點使用，若在有明顯遮蔽、飛機等環境則無法使用。

另外，此項功能將透過後續韌體更新加入，目前暫時還無法使用，同時也僅限在中國大陸境內使用，其中不包含台灣與香港、澳門地區。

啟用全新影像品牌XMAGE

至於相機部分，Mate 50與Mate 50 Pro均搭載1300萬畫素視訊鏡頭，但後者額外在瀏海區塊內搭載TOF鏡頭模組。

主相機部分，Mate 50採用5000萬畫素、Sony IMX766與RYYB畫素排列的廣角鏡頭，搭配可在f/1.4-f/4光圈之間進行10段進光量調整功能，超廣角鏡頭則對應1300萬畫素、f/2.2光圈，長焦鏡頭則採潛望式模組設計，對應1200萬畫素與5倍光學變焦。而Mate 50 Pro採用與Mate 50相同配置，但在廣角鏡頭加入光學防震設計，長焦鏡頭則採6400萬畫素與3.5倍光學變焦。

華為此次也同步啟用全新影像品牌XMAGE，標榜透過位於全球的7個研究所、8項研究領域與超過330萬件影像大賽投稿作品進行分析，分別建構「光」、「機」、「電」、「算」四個技術基礎，標榜提升光學系統、機械結構、成像技術與圖像處理表現，藉此提升手機拍攝呈現效果。

依然與Porsche Design合作設計的Mate 50 RS

此次同步推出與Porsche Design合作設計的Mate 50 RS，則是換上陶瓷機身設計，基本上以Mate 50 Pro為基礎打造，但在長焦鏡頭部分則是換成4800萬畫素規格。另外也針對入門市場需求提供Mate 50E，處理器採用Snapdragon 778G，同樣僅支援4G LTE連網。

建議售價方面，Mate 50將以人民幣3999元起跳價格銷售，Mate 50 Pro則以人民幣4999元起跳價格銷售，而Mate 50 RS建議售價則是人民幣12999元，三款手機都會從即日起開放中國市場預購，正式開放銷售時間則是9月21日。

同步推出鴻蒙作業系統生態產品

配合此次發表，華為也同步揭曉搭載Intel第12代Core系列處理器、體型僅8公升容積設計的新款桌機MateStation S，另外也推出採用金屬外殼打造、對應雙硬碟槽設計的家用儲存產品，標榜所有固定方式均採無螺絲固定，並且可透過磁吸方式固定外蓋，其他還包含新款智慧門鎖SE貓眼版與MatePad Paper墨水平板典藏版。

建議售價方面，新款桌機MateStation S將以人民幣4499元起跳價格銷售，預計在9月8日開放預購、9月14日正式上市，而華為家用儲存產品建議售價則從人民幣2999元起跳，預計在9月6日晚間開放預購，預計在9月28日正式推出。

新款智慧門鎖SE貓眼版建議售價則是人民幣1899元，而MatePad Paper墨水平板典藏版將以人民幣4999元銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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