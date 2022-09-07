星紀時代首款可直接連接低軌道衛星訊號的手機 將於明年問世

今年7月宣佈正式取得魅族近8成股權時，吉利汽車旗下手機公司星紀時代便透露將打造與低軌道衛星通訊技術對接的手機產品。在近期受訪時，星紀時代執行長王勇重申將透過全場景融合連接形式，讓使用者能透過各種管道獲取資訊，其中更包含藉由衛星通訊讓手機「永不失聯」。

王勇表示，從3G連網時代開始，人們使用手機的方式已經從「打電話」變成「看手機」，同時資訊傳遞量也持續增加。而到了4G、5G連網時代，資訊內容開始透過不同管道傳輸到手機，甚至也包含透過虛擬視覺等方式，而資訊量也比3G連網時代明顯增加許多。

不過，目前透過基地台運作通訊範圍，實際上僅覆蓋地表約20%-21%面積，仍有近80%的地表面積仍未被網路訊號覆蓋，甚至當人們移動到高空、海上就呈現「斷網」狀態，因此近年來的低軌道衛星通訊技術，就是希望能銜接這個斷層，包含SpaceX旗下Starlink、亞馬遜的Kuiper等業者都積極爭取此市場發展。

而包含Qualcomm、聯發科等晶片業者已經開始佈局衛星通訊技術，而蘋果即將推出的iPhone 14也計畫加入衛星通訊功能，華為也說明Mate 50系列將藉由衛星通訊功能實現「訊號超越地面」，因此凸顯衛星通訊將成為諸多手機業者下一塊競爭市場。

王勇透露星紀時代首款手機將於明年問世，同時也會是全球第一款可直接連接低軌道衛星訊號的消費級手機，無須透過額外訊號轉換即可使用，並且將透過星紀互聯技術融合多個資訊連接管道，其中包含藉由衛星通訊、5G連網與近場通訊方式讓手機「永不失聯」，藉此讓星紀時代全場景應用覆蓋範圍擴大，並且對應高速、穩定與低延遲的連接使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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