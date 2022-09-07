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GoPro Hero11 Black外觀曝光 延續Hero10整體設計、拍攝能力再升級

聯合新聞網／ 楊又肇
▲(圖／擷自德國WinFuture網站)
▲(圖／擷自德國WinFuture網站)

德國WinFuture網站透露大量疑似GoPro Hero11 Black外觀影像，顯示這款即將對外公佈的運動相機將沿用Hero10外觀設計，但預期在內部硬體與拍攝功能升級。

從外觀來看，GoPro Hero11 Black幾乎與Hero10沒有太大差異，一樣配置前後螢幕，以及可在連接充電下繼續拍攝，但感光元件將會大幅提升，支援拍攝2700萬畫素靜態影像，相比Hero10對應2400萬畫素有所升級。

動態影片的解析度依然最高支援5.3K 60fps，或是對應4K 120fps規格，並且配合更大尺寸感光元件對應低光環境拍攝需求。

至於背面觸控螢幕仍維持2.27吋，同時在前方維持搭載1.4吋螢幕，方便使用者自拍時檢視拍攝畫面。

目前還無法確認GoPro Hero11 Black預計在何時對外揭曉，但預期會在近期內亮相。

▲(圖／擷自德國WinFuture網站)
▲(圖／擷自德國WinFuture網站)

▲(圖／擷自德國WinFuture網站)
▲(圖／擷自德國WinFuture網站)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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