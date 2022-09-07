GoPro Hero11 Black外觀曝光 延續Hero10整體設計、拍攝能力再升級

安卓（Android）和蘋果（Apple）各擁粉絲，也常為了哪邊的手機較好而引起紛爭。一名網友認為，現在的安卓旗艦仍有不少噱頭，像是摺疊手機或是上億畫素都具優勢，讚賞安卓才像個科技產品，但好奇為什麼安卓手機「賣不太動」了，引起網友討論。

2022-09-06 14:20