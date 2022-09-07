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也想出摺疊手機？蘋果要求LG、三星解決這件事

聯合新聞網／ 楊又肇

在三星推出新一代螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 4與Galaxy Z Flip 4之後，市場傳聞也透露蘋果準備推出其螢幕可凹折手機，並且要求LG與三星打造沒有折痕問題的可凹折螢幕元件。

依照南韓The Elec報導內容指出，蘋果要求LG與三星提供採混合材質設計的可凹折OLED顯示面板，其中採用玻璃與塑膠混合材質，藉此確保可凹折螢幕使用時的平整性。

而目前包含LG與三星都已經投入新款超薄可凹折螢幕，其中採2mm厚度設計，相比先前推出的5mm厚度更薄，讓螢幕變得更容易彎曲凹折。不過，目前此類設計仍處於開發階段，尚未達可商用階段，因此暫時還無法符合蘋果使用要求。

蘋果並未透露是否投入螢幕可凹折手機產品研發，而市場傳聞則指稱蘋果正著手構思不同改善螢幕可凹折手機設計方式，除了此次提到採用複合材質設計改善螢幕折痕問題，還包含移除偏光層設計，藉此降低螢幕面板厚度，讓螢幕變得更容易凹折的設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

南韓

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